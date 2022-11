FC Pipinsried gegen Würzburger Kickers: Pipinsried lange auf Kurs Sieg - Underdog geht aber leer aus 22. Spieltag im Liveticker

Pipinsried - Auch mit dem neuen Trainergespann um Herbert Paul und Atdhedon Lushi gelang dem FC Pipinsried am vergangenen Wochenende kein Sieg. Die Partie in Aubstadt ging mit 0:1 verloren. Bereits die vierte Niederlage in Folge für die Pipinsrieder. Der Abstand auf einen Relegationsplatz beträgt aktuell drei Punkte. Diesmal wird es bestimmt nicht leichter werden, denn mit den Würzburger Kickers kommt ein echtes Spitzenteam in die Hazrolli-Arena.

FCP Coach Lushi: „Würzburg ist die stärkste Mannschaft in der Regionalliga“

„Was wir im Trainerteam gesehen haben, und da sind wir uns einig, ist Würzburg die stärkste Mannschaft in der Regionalliga“, sagte FCP-Coach Ati Lushi im Vorfeld der Partie. Die Würzburger stehen aktuell drei Punkte hinter Spitzenreiter Haching auf Platz zwei und wollen unbedingt gewinnen, um dranzubleiben. Vor allem die Offensivabteilung der Gäste könnte ein Problem für Pipinsried werden. Bereits im Hinspiel verlor das Team mit 0:6. 66 Tore in 21 Spielen konnte die Mannschaft von Coach Marco Wildersinn erzielen und stellt damit die beste Offensive der Liga dar. Was dem FCP in dieser Hinsicht Hoffnung geben könnte ist, dass Toptorjäger Saliou Sané mit einem Rippenbruch, den er sich im letzten Spiel gegen Nürnberg II zuzog, ausfällt. Lushi zeigt sich aber aufgrund der Verfassung der Mannschaft zuversichtlich: „Die Stimmung im Training ist prima, die Lautstärke auch, der Konkurrenzkampf ist im vollen Gange“. Ob dem FC Pipinsried die Überraschung gelingt, erfahren wir ab 14:00 Uhr im Liveticker.