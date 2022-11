FC Pipinsried gegen Würzburger Kickers LIVE: Überrascht Pipinsried gegen das Spitzenteam? 22. Spieltag im Liveticker

Pipinsried - Auch mit dem neuen Trainergespann um Herbert Paul und Atdhedon Lushi gelang dem FC Pipinsried am vergangenen Wochenende kein Sieg. Die Partie in Aubstadt ging mit 0:1 verloren. Bereits die vierte Niederlage in Folge für die Pipinsrieder. Der Abstand auf einen Relegationsplatz beträgt aktuell drei Punkte. Diesmal wird es bestimmt nicht leichter werden, denn mit den Würzburger Kickers kommt ein echtes Spitzenteam in die Hazrolli-Arena.