FC Pipinsried gegen FC Bayern II LIVE: Rutschen die Amateure in den Abstiegskampf? 19. Spieltag der Regionalliga Bayern

Der FC Bayern II ist am Samstag am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern beim FC Pipinsried zu Gast. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Wir berichten ausführlich im Live Ticker.

München - Die Saison des FC Bayern II ist weiterhin sehr enttäuschend und von Inkonstanz geprägt. Nach 18 Spielen stehen bisher sowohl sieben Siege als auch ebenso viele Niederlagen zu Buche. Zuletzt schien die Form der Amateure jedoch nach oben zu gehen. Nach dem überraschenden 1:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten, die Würzburger Kickers, gab es einen 5:2-Erfolg bei der SpVgg Hankofen-Hailing, bevor die Demichelis-Elf am vergangenen Freitag mal wieder eine Pleite kassierte. Nach einer schwachen Leistung beim Debüt von Toptalent Paul Wanner entführte der 1. FC Nürnberg II drei Punkte aus dem Grünwalder Stadion . Gegen den FC Pipinsried soll nun mal wieder Wiedergutmachung betrieben werden. Wir berichten von der Partie im Live Ticker. Anstoß ist am Samstag um 14:00 Uhr.

FC Bayern II: Vom letztjährigen Zweiten in den Abstiegskampf?

Die Hausherren aus dem Dachauer Hinterland stecken mittendrin im Abstiegskampf. In den bisherigen 18. Spieltagen sammelte das Kellerkind 21 Punkte und befindet sich damit auf dem ersten Relegationszone. Mit einem Sieg könnte sich das Team von Nikola Jelisic etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen. Dorthin darf der FC Bayern II aber auch nicht den Blick verlieren. Trotz Tabellenplatz neun beträgt der Vorsprung auf den Gegner und damit die Gefahrenzone nur vier Punkte. Der angepeilte Aufstieg in die 3. Liga wird der Tabellenzweite der Vorsaison - Stand jetzt - deutlich verpassen. Unter der Woche gab es für viele Akteure der Amateure, darunter unter anderem David Herold, Lucas Copado und Grant-Leon Ranos, den nächsten Rückstand. Die Talente schieden mit der U19 in der UEFA Youth League erneut bereits in der Gruppenphase aus. Nun kann der ganze Fokus wieder ganz auf die Regionalliga Bayern gelegt werden. (Alexander Nikel)