FC Pipinsried: „Erfolgserlebnisse schaffen“ – Jike plagen Knieprobleme Paul vor Debüt

Pipinsried – Zum Aufgalopp in die Frühjahrsrunde bestreitet Fußball-Regionalligist FC Pipinsried sein erstes Vorbereitungsspiel an diesem Sonntag um 13 Uhr beim Bayernligisten VfR Garching. Zwei Tage später sind die Pipinsrieder zu Gast beim TSV Dachau 1865 (Dienstag/19.30 Uhr/Sportpark Ost). Für den vom Abstieg bedrohten FCP geht es in erster Linie darum, Selbstvertrauen für die Punktspiele zu tanken.

Mit zwei Bayernligisten innerhalb von drei Tagen als Gegner startet der FCP knackig in die Vorbereitung. „Wir müssen Erfolgserlebnisse schaffen“, fordert der neue Trainer der Pipinsrieder, Herbert Paul, von seinem Team. Mit der bisherigen Vorbereitung ist der Ex-Löwe zufrieden. „Alle ziehen sehr gut mit, die Bereitschaft ist da.“