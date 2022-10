FC Pipinsried: Drei Punkte sind im Kellerduell Pflicht Gegen Schlusslicht Heimstetten

Viel mehr Keller geht nicht. Am heutigen Samstag empfängt der FC Pipinsried in der heimischen Hazrolli-Arena den SV Heimstetten.

Pipinsried – Die Pipinsrieder rangieren auf Rang 17, Heimstetten hat gar die Rote Laterne der Fußball-Regionalliga Bayern inne. Beide Teams befinden sich demnach auf einem direkten Abstiegsplatz. Das Match Pipinsried gegen Heimstetten versprach in der Vergangenheit und verspricht auch am heutigen Samstag Spannung pur.

Jedesmal, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, knistert es – nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Die Begegnungen haben den Charakter von Derbys, wenngleich niemand von einem Derby sprechen würde. Allein die Tabellenkonstellation weist darauf hin, dass es kein ruhiges Match werden wird. Gastgeber Pipinsried ist seit sieben Spielen ohne Dreier.

Vorbei ist die Zeit, in der das Team von FCP-Trainer Niko Jelisic nach vier Siegen in Folge gefeiert wurde. Zwischenzeitlich rangierte der Dorfclub sogar im oberen Drittel der Tabelle. Der August wurde zum „Goldenen Monat“ mit fünf Siegen und einer Niederlage. Doch das ist wenige Wochen später nur Schnee von gestern. Der letzte Sieg datiert vom 26. August, ein 2:0-Sieg über Türkgücü München. Seit dem ist Sand im Getriebe. Aber ist es wirklich Sand, der die Maschinerie so ins Stottern gebracht hat?