FC Pielenhofen-Adlersberg verliert erneut

In einer umkämpften Partie muss sich der FC Pielenhofen-Adlersberg erstmals seit 2019 wieder dem ASV Undorf geschlagen geben und gibt so die Tabellenführung ab.

Am Wiesenweg entwickelte sich von Anfang an das erwartete, schwere Spiel. Beide Teams waren nicht gewillt, Geschenke zu verteilen und agierten aus einer disziplinierten Defensive. Egal ob durch die oftmals eingestreuten langen Bälle der Gäste oder das Flügelspiel des FCPA: Große Torchancen konnte sich kein Team erspielen. Zumindest bis kurz vor der Halbzeit ein feiner Ball hinter die Viererkette der Gastgeber flog, Undorfs Stürmer aber im 1 gegen 1 am Keeper scheiterte.

Ganz anders der zweite Durchgang: Beide Teams kamen schwungvoll aus der Kabine, die zwingenderen Möglichkeiten erspielten sich aber die Gastgeber. Wohlschläger visierte frei vor Kister das kurze Eck an, zielte aber zu hoch, Freisleben konnte einen schwierigen, halbhohen Ball nicht sauber genug verarbeiten und Kister die Situation schließlich bereinigen. Dazu hatten die Gäste ein wenig Glück, als der durchgebrochene Schmid von einem sehr resolut aus dem Tor gestürmten Kister am kontrollierten Abschluss gehindert werden konnte.

Der Führungstreffer der Gäste hatte hingegen mit Glück wenig zu tun. Einen schnellen Vorstoß der Undorfer konnte die Pielenhofener Hintermannschaft zwar zunächst vermeintlich verteidigen, Undorfs Frey holte sich allerdings erst per Willensleistung die Kugel zurück, wackelte dann gleich zwei Gegenspieler und den Keeper aus und versenkte rechts oben in den Winkel.