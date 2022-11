FC Pielenhofen-Adlersberg verdienter Sieger im Spitzenspiel

Knapp 15 Minuten später zeigten dann aber die Hausherren, warum sie dort oben in der Tabelle stehen und gingen mit dem ersten zwingenden Abschluss in Führung. Nach einer Ecke nahm Kronawitter Maß und versenkte den Ball sehenswert in den Winkel.

Zehn Minuten gönnten sich die Teams zum Abtasten, dann wurde den Zuschauern in Ponholz alles geboten, was das Topspiel im Vorfeld versprochen hatte: Hohes Tempo, gut vorgetragene Angriffe, knackige Zweikämpfe und vor allem Chancen und Tore.

Dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte nimmt der FC Pielenhofen-Adlerberg in Ponholz drei Punkte mit nach Hause.

Und die Pielenhofener wollten mehr. Nach passgenauer Flanke scheiterte Greiner per Kopf noch an einem herausragenden Reflex von Müller, kurze Zeit später aber schlug der FCPA per Freistoß nach Foul an Freisleben erneut zu. Maier nutzt aus halbrechter Position eine für einen Linksfuß gestellte Mauer und nagelte den Ball flach rechts an Freund und Feind vorbei neben den Pfosten.

Die Ponholzer versuchten sich an der Schlussoffensive, zwingende Chancen erspielten sich aber nur die Gäste. Im Zentrum dabei stets der agile Freisleben. Erst legte er die Kugel knapp am langen Eck vorbei, dann bekam er einen sehenswerten Lupfer aberkannt, nur um in der Nachspielzeit nach langem Sprint noch das entscheidende dritte Tor für Schmid aufzulegen.

Aufgrund des klaren Chancenplus ein verdienter Sieg für den FCPA, der am letzten Spieltag vor der Winterpause gegen Holzheim tunlichst mit weiteren 3 Punkten vergoldet werden sollte.

Autor: Martin Smeets