FC Pielenhofen-Adlersberg glückt Revanche gegen Breitenbrunn

Nach der bitteren Niederlage in Breitenbrunn zum Saisonstart kann der FC Pielenhofen-Adlersberg zum Rückrundenauftakt, dank sehenswerter Treffer, wichtige drei Punkte einfahren und gleichsam einen direkten Verfolger distanzieren.

Bei guten Bedingungen sahen die Zuschauer am Wiesenweg dabei zunächst eine intensive, aber etwas zerfahrene erste Halbzeit, in der beide Mannschaften sichtlich bemüht waren, zu ihrem Spiel zu finden. Torchancen blieben allerdings Mangelware, die jeweiligen Offensivreihen spielten Ihre Angriffe zu kompliziert und unsauber zu Ende.

Die größte Möglichkeit bot sich dabei den Gästen nach größeren Abstimmungsschwierigkeiten in der Pielenhofener Hintermannschaft, der Ball landete jedoch lediglich am Außennetz.

Nach der Pause nahmen die Hausherren das Heft des Handelns zusehends in die Hand und belohnten sich zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Freisleben nahm einen hohen Ball technisch anspruchsvoll mit und packte direkt im Anschluss einen herrlichen Volley, der unerreichbar für Keeper Brüderlein unter der Latte einschlug.

Mit der Führung im Rücken fand der FCPA zu noch mehr Sicherheit im eigenen Spiel und legte folgerichtig nach - Der eingewechselte Merl vollendete eine sehenswerte Kombination von Ettner, Hönl und Freisleben humorlos hoch ins rechte Toreck.

Die Gäste ließen sich jedoch keineswegs hängen, gingen mehr ins Risiko und brachten den Ball auch immer wieder tief in die heimische Spielhälfte, wirklich zwingende Chancen konnten Dirigl, Kellermeier und Co., aber nicht herausspielen.