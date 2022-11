FC Pielenhofen-Adlersberg geht mit Schwung in die Pause

Am letzten Spieltag vor der Winterpause empfing der FC Pielenhofen-Adlersberg als Tabellenführer den ASV Holzheim. Das Hinspiel konnte der FC klar für sich entscheiden, doch für das Rückspiel wurde von allen Beteiligten ein intensiver Kampf erwartet.

Der FC nahm das Spiel direkt nach Anpfiff in die Hand, und der Holzheimer Gaab handelte sich schon früh eine kostspielige zehnminütige Zeitstrafe ein. In Überzahl erzielte Maier mit einem sehenswerten Abschluss vom Strafraumeck die Führung. Nur wenig später erhöhte Franzl nach einer flüssigen Kombination im gegnerischen 16er auf 2:0. Der ASV ließ sich von dem Doppelschlag aber nicht unterkriegen, und kam noch vor der Halbzeit durch einen Abstauber von Klöden zurück ins Spiel. Ein weiteres Tor wurde dem FC abgesprochen, nachdem der Linienrichter im Gewühl nach einer Ecke ein Foul zu erkennen glaubte.

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie wilder, da der ASV auf den Ausgleich drückte und sich daher Lücken in der Abwehrreihe offenbarten. Es begann ein Chancenfeuerwerk für den FC, der unter anderem zweimal am starken Torwart Kellner scheiterte. Außerdem vergab Maier einen Strafstoß, der eher wie ein Field-Goal-Versuch anmutete – eventuell wähnte er sich als Kicker im zeitgleich stattfindendem NFL-Spiel in der Allianz-Arena. Die Partie schien gelaufen, als Aschenbrenner schließlich nach einer Ecke kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum 3:1 einköpfte. Nichtsdestotrotz gaben sich die Holzheimer nicht auf und erzielten in der 98. Minute noch den Anschlusstreffer, bevor der Schiedsrichter den FC endlich mit dem Schlusspfiff erlöste.