FC Phönix siegt 3:2 nach starker erster Hälfte

Der FC Phönix München hat seine Pflichtaufgabe gegen den TSV Steinhöring mit 3:2 erfüllt. Grundlage für den Erfolg war eine überragende erste Halbzeit, in der die Gastgeber klar die dominierende Mannschaft waren.

Das 1:0 erzielte Salim Hussein nach einem Abwehrfehler der Gäste (4.). Das 2:0 fiel nach einer schönen Kombination über Mouhcine Oumane, der stark vorbereitete, und Yannick Luck vollendete (23.). Kurz darauf war erneut Oumane der Ausgangspunkt – diesmal traf wieder Hussein zum 3:0 (28.).

Nach dem Seitenwechsel verlor Phönix jedoch an Kontrolle. Steinhöring nutzte das aus und kam durch Benedikt Redl (61.) und Nick Gibson (70.) auf 3:2 heran. Die Schlussphase war hart umkämpft, doch Phönix zeigte Moral und brachte die Führung mit viel Einsatz über die Zeit.