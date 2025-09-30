FC Phönix siegt 3:2 nach starker erster Hälfte

Der FC Phönix München hat seine Pflichtaufgabe gegen den TSV Steinhöring mit 3:2 erfüllt. Grundlage für den Erfolg war eine überragende erste Halbzeit, in der die Gastgeber klar die dominierende Mannschaft waren.
Das 1:0 erzielte Salim Hussein nach einem Abwehrfehler der Gäste (4.). Das 2:0 fiel nach einer schönen Kombination über Mouhcine Oumane, der stark vorbereitete, und Yannick Luck vollendete (23.). Kurz darauf war erneut Oumane der Ausgangspunkt – diesmal traf wieder Hussein zum 3:0 (28.).
Nach dem Seitenwechsel verlor Phönix jedoch an Kontrolle. Steinhöring nutzte das aus und kam durch Benedikt Redl (61.) und Nick Gibson (70.) auf 3:2 heran. Die Schlussphase war hart umkämpft, doch Phönix zeigte Moral und brachte die Führung mit viel Einsatz über die Zeit.
Am kommenden Sonntag, den 05.10.2025, trifft der FC Phönix München im absoluten Topspiel um Platz 1 auf die SpVgg 1906 Haidhausen.
Austragungsort: Sportanlage St.-Martin-Straße, Kunstrasen, 81541 München
Anstoß: 14:30 Uhr