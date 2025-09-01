FC Phönix München besiegt den TSV Ottobrunn mit 4:2

Der FC Phönix München bleibt in der Kreisliga 3 in der Erfolgsspur. Am zweiten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Wagner mit 4:2 (3:2) gegen den TSV Ottobrunn durch und steht damit nach zwei Spielen mit der Maximalausbeute von sechs Punkten da.
Die Partie begann turbulent: Bereits in der 1. Minute brachte Yannick Luck Phönix mit 1:0 in Führung. Doch Ottobrunn zeigte sich unbeeindruckt und glich nur kurz darauf aus. Nach knapp einer halben Stunde erzielte Melvin Beckert (29.) die erneute Führung, die der TSV jedoch postwendend nach einer Standardsituation zum 2:2 konterte. Nur Sekunden später gelang es Dragan Wagner (32.), die Hausherren wieder auf Kurs zu bringen – mit dem 3:2 ging es in die Pause.
Die erste Halbzeit war insgesamt eine sehr schwere für den FC Phönix, da Ottobrunn mit hohem Einsatz und gefährlichen Standards immer wieder Nadelstiche setzte. Erst im zweiten Durchgang stabilisierte sich die Defensive, und Phönix übernahm mehr Kontrolle. Den Schlusspunkt setzte schließlich Daniel Kovacevic (87.), der nach einem starken Solo zum 4:2-Endstand traf.
Damit startet der FC Phönix mit zwei Siegen perfekt in die neue Saison. Am kommenden Sonntag wartet mit Helios Daglfing der nächste Prüfstein. Auch sie konnten ihr Spiel gegen den TSV Grasbrunn-Neukeferloh gewinnen und werden voller Euphorie zum Gastspiel in München anreisen.