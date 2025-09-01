FC Phönix München besiegt den TSV Ottobrunn mit 4:2

Der FC Phönix München bleibt in der Kreisliga 3 in der Erfolgsspur. Am zweiten Spieltag setzte sich die Mannschaft von Trainer Michael Wagner mit 4:2 (3:2) gegen den TSV Ottobrunn durch und steht damit nach zwei Spielen mit der Maximalausbeute von sechs Punkten da.

Die Partie begann turbulent: Bereits in der 1. Minute brachte Yannick Luck Phönix mit 1:0 in Führung. Doch Ottobrunn zeigte sich unbeeindruckt und glich nur kurz darauf aus. Nach knapp einer halben Stunde erzielte Melvin Beckert (29.) die erneute Führung, die der TSV jedoch postwendend nach einer Standardsituation zum 2:2 konterte. Nur Sekunden später gelang es Dragan Wagner (32.), die Hausherren wieder auf Kurs zu bringen – mit dem 3:2 ging es in die Pause.