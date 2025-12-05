FC Pesch will zu Hause den Turnaround – Königsdorf zu Gast

Am 14. Spieltag trifft der FC Pesch auf den TuS Blau-Weiß Königsdorf – eine Paarung, die in den vergangenen Jahren regelmäßig enge Resultate hervorgebracht hat. 1:1, 1:0, 2:2: Die letzten drei Liga-Duelle waren ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Doch die Ausgangslage vor diesem Sonntag ist eine andere. Pesch ist mit nur fünf Punkten Tabellenletzter, wartet seit sieben Spielen auf einen Sieg und kassierte zuletzt ein wildes 3:5 in Bornheim. Königsdorf hingegen arbeitet sich Schritt für Schritt in ruhigeres Fahrwasser, liegt mit 18 Punkten auf Platz zehn und feierte gerade einen 2:0-Erfolg über den 1. FC Düren. Trotzdem rechnen beide Seiten mit einem Duell auf Augenhöhe – weil die Stärken und Schwächen der Teams oft überraschend gut ineinandergreifen.

Adriano Terranova wirkt vor dem wichtigen Heimspiel kämpferisch, aber auch realistisch. „Königsdorf ist eine junge Mannschaft, die befreit aufspielt und sich für ihren Aufwand belohnt. Eine Truppe, in der jeder für den anderen kämpft und läuft“, sagt der 35-Jährige.

Gleichzeitig beschreibt er die Lage seines eigenen Teams mit entwaffnender Klarheit. „Wir selbst stehen seit Wochen in der Pflicht, doch bislang ist es uns nicht gelungen, den Knoten zu lösen. Unsere Fehler werden im Moment einfach zu teuer bestraft.“

Besonders schwer wiegt der Abgang von Mamadou Ba, der aus familiären Gründen nach Kanada zurückkehren musste. Terranova nennt es „einen herben Verlust“. Hinzu kommt, dass Bünyamin Koyuncu weiter rotgesperrt fehlt – ein erneuter Rückschlag für die Defensive.

Dennoch hat Pesch gegen Bornheim gezeigt, wie viel Offensivkraft trotz der prekären Situation im Team steckt. Ein 0:2 wurde zwischenzeitlich zu einem 2:2 gedreht – ehe individuelle Fehler erneut einen möglichen Befreiungsschlag verhinderten.

Königsdorf will „Basics und Teamgeist“ erneut auf den Platz bringen

TuS-Trainer Takahito Ohno warnt eindringlich davor, die Tabelle als Maßstab zu nehmen. „Auch wenn der FC Pesch aktuell am Tabellenende steht, wird das für uns ganz sicher kein leichtes Spiel. Im Gegenteil: Der Kader hat viele erfahrene Spieler – das macht es für unsere junge Mannschaft besonders anspruchsvoll.“

Er erinnert daran, dass Terranova und Co-Trainer Himmet das Team mitten in der Saison übernahmen und kaum Vorbereitungszeit hatten: „Aus meiner Sicht fehlt ihnen in einigen Situationen einfach nur das nötige Spielglück.“

Taktisch weiß Ohno genau, was auf sein Team zukommt. „Die Offensive von Pesch hat enorme Wucht und Qualität. Wenn wir nicht über 90 Minuten wach und organisiert sind, kann Pesch jederzeit gefährlich werden.“

Für Königsdorf lautet der Schlüssel, die simple, aber wirkungsvolle Erfolgsformel der vergangenen Wochen zu wiederholen: „Wir müssen unsere grundlegenden Prinzipien wieder konsequent umsetzen – als Team kämpfen, füreinander arbeiten und offensiv wie defensiv mehr laufen als der Gegner.“

Die deutliche 0:5-Niederlage gegen Fortuna Köln ist für den Japaner inzwischen eher ein Wendepunkt als eine Bürde: „Aus diesem Spiel haben wir viel gelernt – und die Mannschaft hat es im letzten Spiel hervorragend umgesetzt.“

Personell bleibt die Lage nahezu unverändert. Jonas Hoge fehlt aus beruflichen Gründen, ansonsten stehen Ohno alle Spieler zur Verfügung.