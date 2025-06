FC Pesch vor Endspiel in Schafhausen: "Es liegt bei uns"

Am Sonntag geht es um nichts weniger als das sportliche Überleben in der Mittelrheinliga. Der FC Pesch reist am letzten Spieltag zum Tabellenletzten Union Schafhausen – doch wer glaubt, dass dies eine Pflichtaufgabe ist, irrt. Denn auch wenn Schafhausen mit nur 22 Punkten längst abgestiegen ist, hat sich das Team in den vergangenen Wochen stets engagiert gezeigt. „Sie treten nicht auf wie eine Abstiegsmannschaft.“, warnt Pesch-Trainer Abdullah Keseroglu.