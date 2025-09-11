FC Pesch reist mit Neu-Trainer Terranova zu den Sportfreunden

Am Sonntag empfangen die Sportfreunde Düren den FC Pesch zum dritten Spieltag der Mittelrheinliga. Der Aufsteiger steht nach einem Sieg und einer Niederlage bei drei Punkten, während Pesch nach zwei Spielen noch ohne Zähler ist. Düren unterlag zuletzt in einem spektakulären Spiel mit 3:4 bei der SpVg Porz, Pesch verlor 1:3 beim 1. FC Düren.

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt ein Trainerwechsel: Abdullah Keseroglu verließ den FC Pesch unter der Woche und übernahm überraschend Ligakonkurrent Eintracht Hohkeppel. Die Verantwortung beim FC Pesch trägt nun Adriano Terranova, der 34-Jährige ist seit 30 Jahren im Verein und trainierte zuletzt die zweite Mannschaft in der Kreisliga A.

Dürens Trainer Marcel Demircan hält den Zeitpunkt des Wechsels für keinen Vorteil: "Ich tippe darauf, dass es neue Euphorie beim Gegner entfacht und ein kleiner Vorteil für sie ist.“ Den Fokus legt er auf die eigene Arbeit. Die vergangene Saison habe bewiesen, dass es hilft, sich auf die eigene Mannschaft zu konzentrieren. "Spiele werden in den meisten Fällen durch Tagesform und Spielglück entschieden. Wenn beides auf deiner Seite ist, kann einem nicht viel passieren. Ich denke genauso wie wir, kann Pesch an einem guten Tag jede Mannschaft in der Liga schlagen.“

Personell ist die Lage bei den Sportfreunden nahezu entspannt. „Bis auf Luca Bergstreiser, der vermutlich einen Muskelfaserriss hat, sind alle Spieler an Bord. Das heißt für das Trainerteam wieder die Qual der Wahl. Die Jungs geben im Training so viel Gas, also vom Einsatz her hätten es alle verdient zu spielen. Das ist wirklich kein dankbarer Job im Moment“, so Demircan.

Terranova: "Die richtigen Stellschrauben finden"

Terranova betont vor seinem Debüt die Bedeutung von Zusammenhalt: „Diese Woche kann ich noch nicht viel sagen, wir müssen schauen, dass wir in den Trainingseinheiten in dieser Woche viele Gespräche führen, die richtigen Stellschrauben finden und am Wochenende uns als eine Einheit präsentieren.“