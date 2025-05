FC Pesch mit Rumpfelf zum verdienten Punktgewinn beim SV09

Der FC Pesch hat im Auswärtsspiel beim SV Bergisch Gladbach 09 einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der Mittelrheinliga eingefahren. Beim 0:0 in der BELKAW-Arena überzeugte die Mannschaft von Trainer Abdullah Keseroglu vor allem kämpferisch – trotz massiver Personalsorgen.

In der Nachspielzeit wurde es noch einmal brenzlig: Adam Lenges sah in der 90.+2 Minute die Rote Karte. Doch auch in Unterzahl hielt Pesch stand – und nahm einen verdienten Punkt mit auf die Heimreise.

Klassenerhalt in Sichtweite

Nach dem torlosen Remis steht Pesch bei 32 Punkten. „Fünf Punkte bei vier Spielen hört sich gut an. Aber wir sind halt noch nicht sicher, aber es sieht sehr, sehr gut aus“, ordnete Keseroglu die Lage ein – mit vorsichtigem Optimismus. In einer Partie mit überschaubaren Höhepunkten, aber viel Kampf und Einsatz, verdiente sich der FC Pesch das Remis.