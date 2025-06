FC Pesch: "Mentalitätsmonster" Lehmann geht – Straßenfußballer kommt

Mohamed Said El Idrissi

Mit Marco Bramer kehrt ein bekanntes Gesicht zurück. Der 21-Jährige war 2023/24 bereits Teil des Pescher Kaders, wechselte dann nach Schlebusch und überzeugte dort mit sechs Toren und zehn Vorlagen. Keseroglu: „Er hat sich dort zum Führungsspieler entwickelt und wir freuen uns, dass er wieder bei uns ist.“

Für Stabilität in der Defensive soll Servet Furkan Aydin sorgen. Der 23-Jährige kommt vom Oberligisten Mülheimer FC und bringt reichlich Erfahrung mit: „Er ist an uns herangetreten, hat sich im Training direkt empfohlen. Trotz seines jungen Alters verüfgt er über viel Oberliga-Erfahrung – auch als Stammspieler“, so Keseroglu.