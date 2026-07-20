FC Pesch II rettet sich – West Köln legt Protest ein

– Foto: Michael Schmidt

Eines der verrücktesten Kapitel des Kölner Amateurfußballs ist geschrieben: Der FC Pesch II gewinnt das umstrittene Wiederholungsspiel gegen den ESV Olympia Köln mit 4:2 und hält nachträglich die Klasse. Leidtragender ist der SC West Köln, der nun den bitteren Gang in die Kreisliga B antreten muss – das juristische Nachspiel beginnt allerdings nun aufs Neue.

Die spielerische Überlegenheit der Pescher spiegelte sich schnell auf der Anzeigentafel wider. Abdoul-Salam Samare besorgte in der 23. Minute die 1:0-Führung, ehe Jusuf Can Özcelik nur sechs Minuten später auf 2:0 stellte (29.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff keimte bei den Gästen noch einmal Hoffnung auf, als Anton Willem Laing den Anschlusstreffer zum 2:1 markierte (45.).

Die riesige Aufregung im Vorfeld war am Sonntag wie weggeblasen. Auf der neutralen TPSK-Anlage in Bocklemünd herrschte beim finalen Akt dieser kuriosen Geschichte Stille. Der FC Pesch hatte aufgrund von Hasskommentaren im Vorfeld ein Geisterspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit beantragt. Die Polizei war vor Ort und passte auf, dass niemand unerlaubt zuschaute. Auf dem Rasen ließen die Hausherren letztlich wenig anbrennen – obwohl, oder vielleicht gerade weil, sportlich eine völlig veränderte Mannschaft auflief.

Doch direkt nach dem Seitenwechsel machte der Favorit kurzen Prozess und den Sack zu: Akin Bilgü stellte per Doppelschlag binnen sieben Minuten (48./55.) die Weichen endgültig auf Sieg. Das späte Tor zum 4:2 durch Philipp Fabrizius (81.) war am Ende nicht mehr als reine Ergebniskosmetik.

Meybodi: „Aufgabe extrem seriös angenommen“

„Nach den ganzen Kommentaren im Netz – und da waren wirklich einige dabei, die sich nicht schön lasen – macht man sich vorher natürlich so seine Gedanken, wie das Ganze ablaufen wird. Aber das Spiel auf dem Platz war absolut fair, und auch neben dem Platz blieb es völlig ruhig. Die Jungs haben diese Aufgabe extrem seriös angenommen. Für uns galt es, zum ersten Mal gemeinsam auf dem Platz zu stehen und direkt ein Ergebnis mit nach Hause zu bringen. Und das haben wir geschafft“, so Coach Ali Meybodi nach dem Spiel.

Für den ESV Olympia Köln war die Partie kaum mehr als ein besseres Testspiel, der eigene Ligaverbleib war ihnen ohnehin sicher. Ganz anders die Gemütslage beim FC Pesch, der dank einer rechtlichen Konstellation personell auftrumpfen konnte. Weil das Bezirkssportgericht eine komplette Neuansetzung nach dem offiziellen Saisonende anordnete, durfte der Verein laut Regularien auf Spieler zurückgreifen, die eigentlich für den neuen Landesliga-Kader eingeplant sind.

Vom ursprünglichen Team der sportlich eigentlich abgestiegenen Zweitvertretung standen lediglich drei Akteure in der Startelf. Auch der 50-jährige Landesliga-Trainer Ali Meybodi saß auf der Bank. Olympia-Coach Victor Eboa zeigte sich nach dem Abpfiff gegen über des "Kölner Express" enttäuscht: „Ich bin emotional geladen, ich muss aufpassen. Pesch kann man keinen großen Vorwurf machen. Ihnen wurde diese Gelegenheit gegeben und sie haben sie genutzt. Aber wir sind uns alle einig, dass das Spiel nicht hätte stattfinden dürfen.“

Etwas differenzierter sieht des Pesch-Trainer Meybodi: „Wenn es jetzt heißt, wir seien gestern komplett mit der ersten Mannschaft angetreten: Ja, das kann man von außen so sehen, aber von den neuen Spielern hatte noch keiner eine einzige Sekunde für die Erste absolviert. Zudem gibt es strenge Regularien, die wir berücksichtigen mussten: Spieler, die sich in der letzten Saison festgespielt hatten, durften nicht eingesetzt werden. Spieler, die noch nicht spielberechtigt waren, ebenfalls nicht. Es ist also keineswegs so, dass man einfach aus dem Vollen schöpfen konnte; man musste extrem auf die Details achten.“

"Für Außenstehende gibt es kein Grau"

„Ich kann die Aufregung von außen durchaus nachvollziehen. In so einer Situation gibt es für Außenstehende kein Grau, sondern nur Schwarz oder Weiß. Entweder man hat überhaupt kein Verständnis dafür, oder man sagt eben: Der Verband, der das zu entscheiden hat, hat ein Wiederholungsspiel angesetzt – und dieses Angebot nimmt der FC Pesch an. Ich weiß nicht, wer von den Kritikern in einer ähnlichen Situation ein solches Angebot zu seinen Gunsten ausgeschlagen hätte“, so der Pesch-Coach zur Neuansetzung.

Der Ursprung des gesamten Eklats liegt im Juni. Beim ursprünglichen Duell am 30. Spieltag führte Olympia mit 4:3, ehe Schiedsrichter Marc Martinet die Partie in der Nachspielzeit nach Bedrohungen durch einen Pesch-Spieler abbrach. Während das Kreissportgericht das Spiel zunächst mit 2:0 für Olympia wertete, den beschuldigten Akteur für sechs Spiele sperrte und damit den Pescher Abstieg besiegelte, kippte das Bezirkssportgericht das Urteil am 5. Juli. Die Begründung: Der Referee habe nicht alle Mittel ausgeschöpft, um die Partie ordnungsgemäß zu beenden. Der 19-jährige Unparteiische zog daraufhin persönliche Konsequenzen, beendete seine Laufbahn im FVM und trat von seinem Ehrenamt beim Kreisjugendsportgericht zurück.

SC West fordert Aufstockung der Liga

Der Leidtragende des Urteils sitzt derweil in Ehrenfeld. Der SC West Köln, der die Saison eigentlich mit einem Punkt Vorsprung auf einem Nichtabstiegsplatz beendet hatte, muss nach aktuellem Rechtsstand runter in die Kreisliga B. Eine Nichtzulassungsbeschwerde des Klubs vor dem WDFV-Verbandsgericht wurde am 17. Juli abgeschmettert, da ein nur über die Tabelle betroffener Verein nicht unmittelbar verfahrensbeteiligt sei.

„Wir respektieren die Entscheidung des Verbandsgerichts. Sie zeigt aber auch, dass wir seit dem 7. Juni über sechs Wochen in der Luft hängen, ohne am Verfahren beteiligt werden zu können. Das ist für einen Amateurverein unzumutbar und wir verstehen die Fußballwelt an dieser Stelle nicht mehr“, erklärt Kurt Nürnberg, Präsident des SC West Köln.

Der Verein hat nun einen offiziellen Antrag gestellt, die Kreisliga A für die Saison 2026/2027 einmalig von 16 auf 17 Mannschaften aufzustocken. Nürnberg betont: „Eine Aufstockung ist keine sportgerichtliche, sondern eine verwaltungsmäßige Entscheidung des Kreises. Sie verhindert, dass ein Verein aufgrund eines Spielabbruchs und nicht aufgrund sportlicher Leistung absteigt, und sie belastet keinen anderen Verein. Das ist die fairste Lösung für alle.“ Ein erster Versuch wurde vom Ausschuss zwar einstimmig zurückgewiesen, die Entscheidung über den neuen Antrag fällt jedoch in der kommenden Woche. Zudem kündigte der Klub an, das Ergebnis des Wiederholungsspiels anzufechten und jede Spielberechtigung sowie jeden Transfer genauestens zu überprüfen. Das letzte Wort ist in dieser Posse noch nicht gesprochen.