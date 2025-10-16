FC Pesch gegen die Statistik – SV 09 will ungeschlagen bleiben

Ein Spiel wie ein Stimmungsbarometer: Während Bergisch Gladbach ungeschlagen durch die Liga marschiert, sucht der FC Pesch nach der bitteren 0:7-Klatsche in Frechen nach Wiedergutmachung. Trainer Adriano Terranova fordert von seiner Mannschaft Kampfgeist und Leidenschaft – und setzt auf den eigenen Rasen als Mutmacher. Die Gäste reisen mit Respekt, aber auch mit breiter Brust an: Co-Trainer Andy Habl erwartet einen „heißen Tanz“ auf dem engen Platz an der Helmut-Kusserow Sportanlage. Viel spricht für den Favoriten, doch Pesch will beweisen, dass Tabellenstände nur Momentaufnahmen sind.

Für Bergisch Gladbachs Co-Trainer Andy Habl ist die bisherige Bilanz zufriedenstellend, aber kein Grund zur Selbstzufriedenheit. „Wir sind ungeschlagen, das ist gut und kann auch gerne weitergehen. Wir sind mit dem Saisonverlauf bis jetzt zufrieden und die Jungs spielen die ganze Saison hinweg einen guten Fußball. Sie sind füreinander da und echt gutes Team – es macht Spaß dabei zu sein“, sagt Habl.

Trotzdem blickt der SV-09-Coach mit Vorsicht auf den kommenden Gegner. „Pesch verliert 0:7 – da lief an dem Tag einfach nichts für Pesch, anders kann ich mir das nicht vorstellen", so Habl, denn schließlich habe der FCP auch gegen Merten gewonnen und sei auf heimischer Anlange "nochmal eine ganz andere Hausnummer". Die Ranzweite stellt sich auf eine defensive Ausrichtung der Gastgeber ein: "Es kann gut sein, dass sie sich ein bisschen defensiver aufstellen nach einem 0:7, auch verständlich.“

Er erwartet ein unangenehmes Spiel auf einem engen Platz: „In Pesch,auf dem kleinen Platz herrscht eine ganz andere, eine eigene Atmosphäre. Wir müssen uns auf einen heißen Tanz einstellen. Es wird sicher keine Laufkundschaft, wo wir im vorbeigehen drei Punkte mitnehmen. Davon müssen wir auf jeden Fall absehen – und das geben wir den Jungs auch so mit.“

Personell ist die Lage bei den Gästen ordentlich. Neben den Lanzeigverletzten Claudio Haider und Eray Sariaydin steht lediglich hinter dem Einsatz von Jonas Rücker noch ein Fragezeichen.

Terranova: „Wollen an unsere Grenzen gehen“

Beim FC Pesch herrscht nach dem 0:7 in Frechen Aufarbeitungsstimmung – aber auch der Wille, es besser zu machen. Trainer Adriano Terranova will den Blick nach vorne richten: „Die 0:7-Pleite war deutlich, aber wir müssen nach vorne schauen und uns Woche für Woche neu auf den Gegner einstellen. Wir haben zu Hause gegen Merten bewiesen, was möglich ist, wenn wir taktisch, läuferisch und kämpferisch an die Grenzen gehen.“

Gegen den Tabellenzweiten ist die Rollenverteilung klar, doch Terranova glaubt an einen möglichen Überraschungserfolg: „Natürlich wären wir gegen den haushohen Favoriten mit einem Punkt zufrieden.“

Auch personell gibt es gute Nachrichten, denn Kaan Akca steht nach seinem Kurzurlaub zur Verfügung und auch bei Bünyamin Koyuncu besteht die Hoffnung auf einen Einsatz am Wochenende.