FC Penzberg zu Gast in der Münchner Talentschmiede Obermenzing

FC Penzberg vs SV Waldeck Obermenzing – Foto: Oliver Rabuser

Im Münchner Westen trägt die Jugendarbeit Früchte. Die Obermenzinger A-Jugend steht sensationell an der Spitze der U19-Bayernliga, zahlreiche Top-Talente befinden sich in der Pipeline, und auch die erste Mannschaft dürfte in den nächsten Jahren nach Höherem streben. Sämtliche Spiele des Frühjahres hat der SV gewonnen. „Ich bin gespannt, wie weit ihr Weg geht“, sagt Maximilian Bauer. Er wohnt gewissermaßen direkt um die Ecke, schaut öfter bei Spielen vorbei und weiß daher, wie die Münchner ihre Gegner mit flexiblem Spiel und viel Bewegung in die Knie zwingen.

Ein Spiel wie ein Fenster in die Zukunft. Wenn Obermenzing und der FC Penzberg an diesem Sonntag (15 Uhr) aufeinandertreffen, muss man zwangsläufig an die nächste Saison denken. Nicht selten kristallisieren sich bereits in der Rückrunde die Favoriten der nächsten Saison heraus – und beide Klubs sind heiße Kandidaten. „Warum nicht? Die Zeichen stehen darauf“, sagt auch FCP-Trainer Maximilian Bauer. Wenn auch aus höchst unterschiedlichen Gründen.

Trainer Maximilian Bauer hat die „launische Diva“ stabilisiert

Durch Penzberg wiederum wabert seit Jahren der Traum von der Landesliga. Einmal, unter Martin Wagner in der ersten Corona-Saison, standen sie kurz vor der Relegation, ehe abgebrochen wurde. Danach kamen sie nicht mehr an den Erfolgslauf heran, verwandelten sich in ein wankelmütiges Gebilde – Stichwort „launische Diva“. Erst Maxi Bauer bekam die vielen Knoten wieder gelöst. Unter ihm häuften sich die konstanten Leistungen. Auch in der Rückrunde, hält der Coach fest, habe es ausnahmslos gute Leistungen gegeben. Nur die Ergebnisse meldeten das nicht zurück: Unnötige wie unverdiente Niederlagen gegen Heilbrunn und Olching trüben das Bild. „Wir haben in jedem Spiel überzeugt, die Entwicklung ist auf jeden Fall da.“ Der nächste Schritt, den die FC-Kicker zu machen haben, ist die Beständigkeit bei den Resultaten. Ja, dann ist auch mit Penzberg zu rechnen in der neuen Saison.

Auch mal gegen einen Topgegner keinen Gegentreffer zulassen

Sie werden die nächste Entwicklungsstufe aber nicht mehr mit Maxi Bauer erreichen. „Ist schade, Wehmut ist dabei“, sagt er. Gleichzeitig freut er sich, dass er in gewisser Weise Vorbild für seinen Nachfolger ist. Wie auch immer der heißen mag. Jedenfalls hat der Verein schon durchklingen lassen, ein ähnliches Profil zu suchen. „Das bestätigt mich in dem, was ich gemacht habe. Ich drücke die Daumen bei der Suche“, sagt der 31-Jährige. In den letzten zwei Monaten seines Schaffens möchte er seinen Mannen das fußballerische Rüstzeug mitgeben, das ihn überdauert. Zwangsläufig fällt der Fokus beim FCP auf die Abwehr. Erstens, weil Bauer selbst Verteidiger war, aber auch weil dort früher die größten Lecks auftraten. „Ich sehe den Trend, dass wir stabiler werden“, hält der Coach fest. Drei Gegentore in vier Spielen sowie beide Siege zu null verdeutlichen das. Vorbei sind die Zeiten, in denen sie in Penzberg die Spiele lieber 5:3 als 1:0 gewannen. Nächstes Ziel: Auch mal gegen Top-Gegner wie Olching oder nun Obermenzing keinen Treffer zulassen. „Solche Spiele musst du in der Zukunft auch mal gewinnen“, sagt Maximilian Bauer. Vor allem dann, wenn es doch einmal gen Landesliga gehen soll.