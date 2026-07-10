FC Penzberg und SV Raisting starten gegen Landesliga-Absteiger

Der FC Penzberg (li.) startet gegen den SVN in die neue Saison. – Foto: Tamara Rabuser (or)

Der Bayerische Fußballverband hat die Spielpläne für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Beide Teams empfangen am ersten Spieltag am 25. Juli jeweils einen Absteiger aus der Landesliga.

Ungewohnt lange ließ sich der Bayerische Fußballverband Zeit, ehe er die Spielpläne der oberbayrischen Bezirksligisten veröffentlichte. Rund drei Wochen vor Beginn der Saison 2026/27 stehen nunmehr aber alle Termine fest. In der Region richten sich die Blicke vornehmlich auf die Bezirksliga Süd. Diese Staffel weist nach den Abstiegen des SV Polling, SV Ohlstadt und VfL Denklingen jedoch weitaus weniger Beteiligung aus dem Oberland auf als das in der abgelaufenen Saison der Fall war.

Für den SV Raisting geht es gleich knackig los. Zwei Landesliga-Absteiger warten auf die Elf von Trainer Peter Bootz. Dem Heimspiel gegen den SC Oberweikertshofen am Samstag, 25. Juli, folgt die südlichste Dienstreise zum 1. FC Garmisch-Partenkirchen eine Woche später. Die weiteren Derbytermine der Vorrunde: Am 19. August gastiert unter der Woche der FC Penzberg an der Wielenbacher Straße, ehe anderthalb Wochen später Aufsteiger TuS Geretsried II an gleicher Stelle vorstellig wird. Nur eine Woche später steht das Gastspiel beim SV Bad Heilbrunn an.