FC Penzberg ohne etatmäßige Innenverteidigung bei München West

Fußball; Saison 2026/27; Bezirksliga; FC Penzberg; Trainer Johannes Franz (links) mit Maximilian Berwein (Mitte) und Co-Trainer Josef Siegert Junior im Heimspiel gegen den SVN München am 25. Juli 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der FC Penzberg muss gegen den SV München West auf beide Stamm-Innenverteidiger verzichten. Fazlican Verep ist im Urlaub, Vendim Sinani kommt nicht rechtzeitig von einem privaten Termin zurück.

Wie gut der 1. FC Penzberg wirklich ist, kann derzeit keiner verlässlich sagen. Drei Partien gegen Gelting und Höhenrain im Toto-Pokal sowie SV Neuperlach zum Bezirksliga-Start – in Summe endeten sie 17:0 – sorgen vielleicht für gute Laune, helfen aber nicht wirklich bei der Bewertung der eigenen Leistung. „Wir hatten seit mehreren Spielen keinen Gradmesser auf Bezirksliga-Niveau“, notiert Trainer Johannes Franz. Das wäre an sich nicht weiter schlimm, wenn nicht jeder in Penzberg und drumherum vom berüchtigten Leichtsinn des FCP wüsste.

Jeder kann bei uns einordnen, auf welchem Level die ersten Gegner waren.

Trainer Johannes Franz

Noch mangelt es beim FC Penzberg an der Effizienz

Maximilian Berwein ist der Mann, der die Kollegen in die Pflicht nimmt. Er tat das schon während der Partie gegen den Landesliga-Absteiger aus München immer und immer wieder. Nach jeder vergebenen Top-Chance mahnte er die Mitspieler, nicht so leichtfertig mit dem Material umzugehen. Wer einmal höherklassig gespielt hat, wird demütig. Es werden Spiele kommen, in denen flutscht nicht alles so leicht wie Eis vom Stiel an sommerlichen Tagen. „Wir müssen effizienter werden. Ich denke nicht, dass wir jede Woche diese Chancen in der Vielzahl und Klarheit bekommen“, weiß auch Trainer Hannes Franz.

Es ist genau der richtige Zeitpunkt für eine kleine Warnung. So holprig die Vorbereitung verlief, so makellos stapelten sich die jüngsten Ergebnisse. Input und Ausgabe decken sich nicht. Schön für Penzberg, aber auch gefährlich. An diesem Sonntag (2. August) erwartet das Team eine erste Prüfung beim SV München West (13.30 Uhr, Kunstrasenplatz an der Siegenburger Straße). Der Niveau-Anstieg „wird eine große Umstellung, ich hoffe, dass wir das auf den Punkt abrufen können“, sagt der Coach.

Üenzberg muss bei Mittagshitze auf kleinem Kunstrasenplatz antreten

Dieses Mal bauen sich echte Hindernisse vor dem FCP auf. Die etatmäßige Innenverteidigung – zuletzt tadellos wie formstark – fehlt. Der eine, Fazlican Verep, ist in den Urlaub gefahren, der andere, Vendim Sinani, wird’s nicht pünktlich von einem privaten Termin heim nach München schaffen. Zudem unternehmen die Münchner alles, um das Star-Ensemble der Bezirksliga zum Stolpern zu bringen. Sie verlegten die Partie zur Mittagshitze auf den kleinen, kompakten Kunstrasen. „Ist nicht überragend, bei 30 Grad da zu spielen. Aber das gehört dazu. Mich interessiert nicht, was der Gegner vorhat“, betont Hannes Franz.

München West hat vergangene Saison in Kreisliga fast hundert Tore erzielt

Seine Gedanken gelten vielmehr dem Fußball der Münchner. Weit weniger defensiv eingestellt erwartet er die Aufsteiger. Wahrscheinlich attackieren sie bereits hart und früh im Mittelfeld. Vorige Saison in der Kreisliga glänzten sie noch mit schnellem Offensivfußball samt 96 Toren. Doch im Sommer verloren sie mehrere Spieler durch Verletzung oder Abgänge, in Summe über 40 Treffer aus der vergangenen Spielzeit. Für den jungen Verein ist der Aufstieg ein erster Meilenstein. Vor drei Jahren fusionierten die zwei Traditionsklubs FC Ludwigvorstadt und SC Arminia München zum SV München West. Vergangenen Sommer bezog er zudem ein schmuckes, neues, erstklassiges Sportgelände in unmittelbarer Nähe des Audi Dome (ehemals Rudi-Sedlmayer-Halle).

Ihr Fußball ist ausgelegt auf Ballgewinne und Umschaltmomente. Genau in diesem Feld sah Hannes Franz bei seinen Leuten zuletzt Mängel, auch wenn diese folgenlos blieben. „Restverteidigung war nie ein Thema, das Umschalten der Gegner war nicht gut.“ Nur gut, dass seine Spieler die bisherigen Aufgaben einzusortieren wissen. „Jeder kann bei uns einordnen, auf welchem Level die ersten Gegner waren. Das ist schon eine Krux“, erklärt der Coach. Lieber mahnt er zu viel in einer Phase der Saison, die der FCP noch zur Eingewöhnung benötigt.