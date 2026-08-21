FC Penzberg noch in der Findungsphase – Am Samstag geht es gegen Bayernliga-Reserve

Marco Hiry - Fußball - Bezirksliga Süd - Saison 2026/27 - 1. FC Penzberg (FCP) - SV Neuperlach München SVN - 25. Juli 2026 – Foto: Andreas Mayr

Der FC Penzberg trifft in der Bezirksliga auf den TuS Geretsried II. Wir haben ein paar Aspekte rund um das Duell mit Blick auf den FCP gesammelt.

Kleiner Kader, große Ausbeute – und ein direkter Konkurrent, der patzt: Nach dem 0:2 der Obermenzinger sieht die Welt in Penzberg noch freudiger aus. An diesem Samstag (14.30 Uhr) empfängt der Zweite der Bezirksliga den TuS Geretsried II. Wir haben ein paar Aspekte rund um den FCP und sein nächstes Duell.

Der Trainer lachte verschmitzt. „Wäre interessant gewesen, wie er ohne Schmerzen gespielt hätte“, merkt Johannes Franz an. Bereits in den Anfangsminuten in Raisting bekam Sandro Porta einen Schlag aufs Knie, lief fortan nur noch bei 60, 70 Prozent. Aber 70 Prozent Bayernliga sind eben immer noch Extraklasse zwei Ligen tiefer. Der neue Mann, zuletzt bei 1860 München II, war Penzbergers Bester in Hälfte eins gegen Raisting, wuselte sich wie ein Goldfisch durch die Abwehrbeine, ballerte einen Schuss an die Latte – und musste zur Halbzeit raus. Das Fazit des Trainers: „Im Ansatz sieht man schon, dass wir viel Spaß an ihm haben werden.“

Vor der Saison einigte man sich auf ein Tor-Sharing-Modell. Benedikt Zeisel bleibt die Nummer eins des FCP, doch sein Vertreter Simon Voß fängt in allen Pokalspielen sowie etwa einmal im Monat in der Bezirksliga. „Ich hab’ ungern, dass ein Torwart komplett bei Null startet“, sagt der Coach. Schließlich könne stets eine Verletzung den Ersatzmann in eine große Rolle zwingen. Voß kennt die Aufgabe aus Geretsried, bewies, dass er in der Bezirksliga weit mehr sein kann als ein Reservist. Ruhe, Ausstrahlung, wichtige Paraden – einer der Erfolgsgaranten im Derby.

Erst Denis Grgic, dann Samir Neziri, nun Patrick Ochsendorf – Dominik Bacher wechselt die Sturmpartner öfters, als ihm lieb ist. Penzbergs Torjäger kann freilich nichts dafür, dass seine Kollegen mit ihrem Körper oder der Urlaubsplanung kämpfen. In dieser Saison hat sich der FCP für die Variante mit zwei Stürmern entschieden, auch um Bachers Qualitäten als Gestalter und Passgeber noch mehr einzubringen. Sein aktueller Kollege, Patrick Ochsendorf, fehlte zuletzt eineinhalb Jahre komplett mit Kniebeschwerden. „Ich kenne ihn noch stärker von Wacker“, sagt sein Coach. In seinen Jahren bei Wacker München und Planegg war das Kraftpaket praktisch nicht in Ketten zu legen. Die Ansätze sind da, Spielpraxis und Automatismen fehlen noch. Ochsendorf wird noch ein paar Wochen oder Monate brauchen zurück zur Bestform.

Jedes Spiel eine neue Viererkette. Das Quartett gegen Raisting – Vendim Sinani und Moritz Schwarz innen, Marco Hiry und Julian Popp außen – hatte davor noch gar nicht zusammen gespielt. Umso nachsichtiger ist Franz, gerade wenn’s um (teils gravierende) Fehler im Spiel nach vorn geht. „Wir wollen vieles spielerisch lösen. Ist klar, dass da nicht alles 100-prozentig funktioniert.“ Vor allem für die Abwehr gilt: Sie braucht endlich konstante Aufstellungen. Damit sich Abläufe einspielen. So lang wird’s weiter wackeln und ruckeln. Nur gut, dass Vendim Sinani viel mit Aura, Klasse und Erfahrung wettmacht.

Immerhin sind es zwei. Samir Neziri (nach Urlaub) und Jonas Kirschner (zuletzt beruflich eingespannt) bilden zwei weitere Alternativen auf der zuletzt dünn besetzt Bank. Der Rest stößt erst Anfang nächster Woche hinzu.