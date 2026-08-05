FC Penzberg mit ausgedünntem Kader im Pokal – Rotation kaum möglich

Der Bezirksligist tritt heute im Halbfinale bei Kreisklassist Schäftlarn/Baierbrunn an. Johannes Franz kann wegen vieler Ausfälle kaum rotieren.
Der Toto-Pokal im Kreis Zugspitze geht in die entscheidende Phase. In den vier Spielgruppen steht am heutigen Mittwoch das Halbfinale auf dem Programm. In der Gruppe West wird es definitiv ein Landkreisteam in die nächste Runde schaffen, treffen doch der SV Hohenfurch und der TSV Altenstadt im direkten Vergleich aufeinander. Ein möglicher Gegner wird dann der SV Haunshofen sein, vorausgesetzt, er kehrt vom Gastspiel in Windach als Sieger zurück. In der Spielgruppe Mitte ist der FC Penzberg haushoher Favorit beim Kreisklassen-Aufsteiger SG Schäftlarn/Baierbrunn. Der wird von Wolfgang Krebs trainiert, der vor zwei Jahren ein kurzes Intermezzo beim FCP hatte.
Christopher Resch ist guter Dinge. „Solche Spiele sind besser, als wenn du immer nur trainierst“, sieht Hohenfurchs Trainer einen Mehrwert im Pokalbewerb. „Deswegen haben wir uns seit Jahren mal wieder angemeldet.“ Trotz Urlaubszeit kann Resch nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Der Termin liegt gut“, stellt er fest. Zwei oder drei Kicker sind angeschlagen, der Rest ist bestrebt, dem höherklassigen Nachbarn eins auszuwischen. Einerseits legt Resch Wert darauf, aus „einer sicheren Abwehr“ zu agieren. Verstecken soll sich seine Elf aber nicht. „Wir wollen schon von Zeit zu Zeit nach vorn spielen.“
Das Ziel, eine weitere Runde im Totopokal zu überstehen, ist freilich auch beim TSV Altenstadt gegeben. „Wir werden alles geben, um dieses Derby zu gewinnen“, betont Co-Trainer Max Hannappel. Allerdings schaut es beim nur wenige Kilometer von Hohenfurch gelegenen Kreisligisten nicht ganz so rosig aus. Auf „ungefähr die Hälfte“ taxiert Hannappel die Zahl an urlaubenden Stammkräften. Ein nicht minderer Teil aus der zweiten Garde muss in die Bresche springen. „Dennoch haben wir das Potenzial, weiterzukommen.“ Insgesamt stößt die rigide Anhäufung an Pokalterminen beim TSV auf wenig Gegenliebe. „Zwei Spiele pro Woche plus Trainingseinheiten, sind schon eine große Belastung.“ Hannappel würde es begrüßen, rund zwei Wochen vor Saisonstart den Pokal vom Terminkalender auszusparen. Gleichwohl wäre die nächste Runde insoweit machbar, als die Altenstädter ihren Saisonauftakt gegen den VfL Denklingen auf den 9. September verlegt haben.
Mehr Vergnügen als eine Belastung ist der Toto-Pokal für den SV Haunshofen. Für den A-Klassisten schaffte der Wettbewerb nämlich willkommene Zusatzschichten vor Beginn der Punktspiele. „Deswegen haben wir uns darauf verständigt, noch eine Runde weiterkommen zu wollen“, verrät Tim Freiwald das Vorhaben. Dass gegen die Spielfreunde Windach vermutlich mehr Aktion als beim Überraschungssieg gegen Bezirksliga-Absteiger Polling gefordert sein wird, stört den Haunshofener Coach keineswegs. „Wir brauchen uns nicht im eigenen Sechzehner einigeln.“
Ohnehin käme die eigene, gut funktionierende Offensive nur zum Laufen, wenn die Mannschaft „mit Überzeugung nach vorn spielt“, wie Freiwald betont. Windach, das wie sein eigenes Team in der A-Klasse beheimatet ist, schätzt Freiwald als starken Widersacher ein. „Sie haben die letzten Jahre oben mitgespielt und einen guten Sturm“, so Haunshofens Coach. Verzichten muss Freiwald auf Max Steigenberger und Leopold Neubacher. Das sollte kein Problem darstellen, denn der restliche Kader ist hungrig auf die nächste Pokalüberraschung.
Was ohnehin Allgemeingültigkeit hat, bekam beim FC Penzberg seit vergangenem Sonntag noch mehr Gewicht. „Die Liga hat den größeren Stellenwert“, stellt FC-Trainer Johannes Franz vor dem Pokalspiel heute Abend in Baierbrunn klar. Mit dem Gegner konnte und wollte sich der FC-Coach vor der Partie nicht weiter beschäftigen, weil er noch zwei Tage nach der ersten Saisonniederlage in der Bezirksliga Süd (2:3 beim SV München West) mit der Analyse beschäftigt war. Gleichwohl betont Franz, man wolle „weiterkommen und Dinge vertiefen“. Er erwartet einen „seriösen Auftritt“ seines Teams ohne erkennbare Schwachpunkte.
Dass es nach dem Gastspiel in Höhenrain vergangene Woche – der FCP setzte sich eher mühevoll mit 2:0 durch – neuerlich gegen einen Kreisklassisten geht, darf dabei keine Rolle spielen. „Wir dürfen keinen Unterschied bei Liga oder Tabellenplatz machen, sondern müssen immer die beste Leistung abrufen“, fordert Franz. Rotation ist kaum möglich, da der Kader aktuell noch sehr dünn besetzt ist und aller Voraussicht nach auch Maximilian Berwein diese Partie verpassen wird. Für Franz stellen sich zwei Fragen: „Wie viel Spielfreude können wir entwickeln?“ und „Wie effizient können wir sein?“