FC Penzberg mit ausgedünntem Kader im Pokal – Rotation kaum möglich Toto-Pokal Zugspitze von Oliver Rabuser · Heute, 08:55 Uhr · 0 Leser

Fußball; Saison 2026/27; Kreis Zugspitze; Toto-Pokal, Spielgruppe Mitte; Paul Parisot (in Grün, rechts) und Murat Ersoy vom FC Penzberg im Auswärtsspiel beim FSV Höhenrain am 28. Juli 2026 – Foto: Oliver Rabuser

Der Bezirksligist tritt heute im Halbfinale bei Kreisklassist Schäftlarn/Baierbrunn an. Johannes Franz kann wegen vieler Ausfälle kaum rotieren.

Der Toto-Pokal im Kreis Zugspitze geht in die entscheidende Phase. In den vier Spielgruppen steht am heutigen Mittwoch das Halbfinale auf dem Programm. In der Gruppe West wird es definitiv ein Landkreisteam in die nächste Runde schaffen, treffen doch der SV Hohenfurch und der TSV Altenstadt im direkten Vergleich aufeinander. Ein möglicher Gegner wird dann der SV Haunshofen sein, vorausgesetzt, er kehrt vom Gastspiel in Windach als Sieger zurück. In der Spielgruppe Mitte ist der FC Penzberg haushoher Favorit beim Kreisklassen-Aufsteiger SG Schäftlarn/Baierbrunn. Der wird von Wolfgang Krebs trainiert, der vor zwei Jahren ein kurzes Intermezzo beim FCP hatte.

Fußball; Saison 2026/27; Kreis Zugspitze; Toto-Pokal, Spielgruppe West; SV Hohenfurch (in Rot) im Heimspiel gegen den TSV Steingaden am 29. Juli 2026 – Foto: Patrick Rohrmoser

Christopher Resch ist guter Dinge. „Solche Spiele sind besser, als wenn du immer nur trainierst“, sieht Hohenfurchs Trainer einen Mehrwert im Pokalbewerb. „Deswegen haben wir uns seit Jahren mal wieder angemeldet.“ Trotz Urlaubszeit kann Resch nahezu auf den kompletten Kader zurückgreifen. „Der Termin liegt gut“, stellt er fest. Zwei oder drei Kicker sind angeschlagen, der Rest ist bestrebt, dem höherklassigen Nachbarn eins auszuwischen. Einerseits legt Resch Wert darauf, aus „einer sicheren Abwehr“ zu agieren. Verstecken soll sich seine Elf aber nicht. „Wir wollen schon von Zeit zu Zeit nach vorn spielen.“ Das Ziel, eine weitere Runde im Totopokal zu überstehen, ist freilich auch beim TSV Altenstadt gegeben. „Wir werden alles geben, um dieses Derby zu gewinnen“, betont Co-Trainer Max Hannappel. Allerdings schaut es beim nur wenige Kilometer von Hohenfurch gelegenen Kreisligisten nicht ganz so rosig aus. Auf „ungefähr die Hälfte“ taxiert Hannappel die Zahl an urlaubenden Stammkräften. Ein nicht minderer Teil aus der zweiten Garde muss in die Bresche springen. „Dennoch haben wir das Potenzial, weiterzukommen.“ Insgesamt stößt die rigide Anhäufung an Pokalterminen beim TSV auf wenig Gegenliebe. „Zwei Spiele pro Woche plus Trainingseinheiten, sind schon eine große Belastung.“ Hannappel würde es begrüßen, rund zwei Wochen vor Saisonstart den Pokal vom Terminkalender auszusparen. Gleichwohl wäre die nächste Runde insoweit machbar, als die Altenstädter ihren Saisonauftakt gegen den VfL Denklingen auf den 9. September verlegt haben.