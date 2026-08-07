FC Penzberg fliegt im Elfmeterschießen gegen Kreisklassen-Aufsteiger raus

Samir Neziri vs Mostafa Husseini – Foto: Oliver Rabuser

Trainer und Abteilungsleiter sehen über die Geschehnisse nicht hinweg, wollen sie aber auch nicht falsch eingeschätzt wissen. „Es geht momentan nichts wirklich leicht von der Hand“, bedauert Hannes Franz seinen nicht perfekt verlaufenen Einstand als FC-Coach. Ähnlich klingt der Fußballer-Chef: „Es ist gerade alles etwas unglücklich“, sagt Joachim Plankensteiner. Der räumt den Protagonisten hinreichend Zeit ein, um die Ambitionen des Klubs sukzessive abzudecken, verweist auf „neue Trainer, neue Philosophie, viele Ausfälle“. Plankensteiner rät zu kühlem Kopf. „Ich würde es nicht überbewerten, es ist aber ärgerlich.“

Aus einem Ausrutscher formt sich ein erstes kleines Stimmungstief. Drei Tage nach der unnötigen Punktspielniederlage in der Bezirksliga beim SV München West fliegt der FC Penzberg aus dem Kreispokal. Eine verschrobene Leistung erlaubt der SG Schäftlarn / Baierbrunn durch ein 2:2 das Vorrücken ins Elfmeterschießen, das der Kreisklassenaufsteiger prompt mit 7:5 für sich entscheidet. Die SG zieht damit ins Endspiel der Gruppe Mitte ein. Gegner ist der SV Münsing .

Franz indes lässt die Vielzahl an Ausfällen gar nicht erst gelten. „Das darf uns nicht passieren.“ Beim Anpfiff standen elf Bezirksliga-taugliche Akteure auf dem Rasen. Ins Feld wirft der 31-Jährige hingegen die Disbalance zwischen Aufwand und Ertrag. „Wir bekommen aus relativ wenig ziemlich viele Tore.“ Am Mittwochabend fiel das 0:1 (26.) nach einem Standard, das 1:2 (82.) aus einem Konter – der zweite Treffer war die einzige Möglichkeit der Gastgeber im zweiten Abschnitt. Auf der gegenüberliegenden Seite verpufft viel von dem, was sich die Offensive vornimmt. Man spiele „selten klar“ bis zur Grundlinie. Flanken aus dem Halbfeld sind freilich ein feines Mahl für einen tief stehenden Opponenten. Insgesamt bemängelt Franz eine zu hohe Zahl an Ungenauigkeiten. „Die Fehler, die wir aktuell machen, passieren uns normal nicht.“

Auf seine Mannschaft lässt der Coach dennoch nichts kommen, er spannt vorsorglich den Schutzschirm auf. „Ich hatte schon den Eindruck, dass jeder eine Reaktion auf Sonntag zeigen wollte.“ Wäre vielleicht noch deutlicher zu erkennen gewesen, hätten bei Dominik Bacher (Kopfball) und Julius Popp (Distanz) nicht die berühmt-berüchtigten Zentimeter gefehlt. Gleichwohl hätte die SG in zwei Situationen auf 0:2 stellen können. Abschnitt zwei war dann ziemlich kongruent zu dem vom Sonntag. „Wir sind angelaufen und hatten Chancen“, so die Wahrnehmung des Trainers. Selbst zum Siegtor, nach Samir Neziris postwendendem 2:2-Ausgleich (84.). „Aber der entscheidende Wille, die Tore machen zu wollen, geht gerade ab.“

Was Franz insgesamt stört, ist Hektik und Ungeduld des Teams, wenn sich die Partie ihrem Ende zuneigt, ohne dass das Resultat passt. Das konnte am Mittwoch auch nicht mehr nach eigenen Vorstellungen modelliert werden. „Im Elferschießen war es hochverdient, Schäftlarn hat deutlich besser geschossen“, anerkannte der Coach beim Underdog die Kaltschnäuzigkeit vom Punkt. Ein unerfreulicher Ausgang aus Penzberger Sicht, der sich aber noch einmal abhaken lässt. Klar ist aber, dass baldigst eine höhere Leistungsstufe gefragt sein wird. „Die Mannschaft muss sich da jetzt rauskämpfen“, stellt Plankensteiner mit Blick aufs Heimspiel am Samstag gegen den SC Oberweikertshofen klar.