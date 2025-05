FC Peckelsheim und TuS Asemissen mit letzter Chance im Abstiegskampf

Verrückter Kampf um die Vizemeisterschaft, und die damit verbundene Qualifikation zur Bezirksliga-Vizemeister Aufstiegsrunde zur Landesliga: Platz 2 und Platz 9 trennen nur sieben Punkte. Die heißesten Anwärter auf den 2. Platz sind der USC Altenautal, der SC Borchen und der FSV Bad Wünnenberg/Leiberg. Im Tabellenkeller scheint fast alles entschieden – der SV Fürstenau-Bodexen ist bereits sicher abgestiegen. TuS Asemissen, FC Peckelsheim und TSV Horn kämpfen, um nicht auf den letzten beiden Abstiegsplätzen zu landen. Wobei der FC Peckelsheim und der TuS Asemissen bereits zehn Punkte hinter dem TSV Horn liegen und zudem auch das deutlich schlechtere Torverhältnis besitzen. Beide müssen ihre Spiele gewinnen und hoffen, dass der TSV Horn maximal einen Punkt in den restlichen vier Spielen holt.

Nur vier Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 3 in Westfalen: Der BV Bad Lippspringe steht bereits sicher als Meister fest.

Die letzten drei Mannschaften steigen in die Kreisliga ab

Tabelle Bezirksliga Staffel 3 Westfalen Der Tabellenerste steigt als Meister in die Landesliga auf. Der Tabellenzweite darf an der Vizemeister-Aufstiegsrunde zur Landesliga teilnehmen. 1. BV Bad Lippspringe 26 23-3-0 101:22 72 (steht bereits als Meister fest) —————————————————————————— 2. USC Altenautal 25 14-4-7 69:34 46 —————————————————————————— 3. SC Borchen 26 12-9-5 80:45 45 4. FSV Bad Wünnenberg/L. 26 13-5-8 86:63 44 ——————————————————————————

Horn wird sich derweil nicht auf der komfortablen Ausgangsposition ausruhen, sondern alles daran setzen, im heimischen Stadion die letzten Zweifel am Ligaverbleib zu beseitigen.

Personell sieht es bei den Gästen weiterhin angespannt aus: „Viktor Meier sehr fraglich, kann sein, dass ich es wieder coachingmäßig übernehmen muss. Co-Trainer ist auch noch außer Gefecht“, so Kahmen weiter. Trotz möglicher Rechenspiele um Relegationsszenarien bleibt der Fokus im Lager des USC klar: „Wir müssen zusehen, dass wir punkten – alles andere kann man dann schauen, wenn man die Ziele erreicht hat.“

Die Gäste reisen hingegen mit einer klaren Zielsetzung an: Nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen den Delbrücker SC benötigt Altenautal dringend ein Erfolgserlebnis, um im engen Rennen um den zweiten Platz der Bezirksliga 3 weiterhin ein Wörtchen mitzureden. Dabei erwartet das Team von der Altenautal jedoch ein unangenehmer Gegner, wie USC-Sportlicher Leiter Jörg Kahmen warnt: „Unbequemer Gegner, haben wir im Hinspiel erfahren, spielerisch gut.“

Für den TSV Horn bietet sich am Freitagabend die Chance, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Mit 27 Punkten liegt die Mannschaft zehn Zähler vor den Abstiegsplätzen und könnte sich mit einem Sieg gegen den USC Altenautal vorzeitig aus dem Abstiegskampf verabschieden.

BV Bad Lippspringe – SC Borchen (Sonntag 15:00 Uhr)

Bad Lippspringe marschiert weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Bezirksliga und steuert unbeirrt auf eine historische Saison ohne Niederlage zu. Gegen den SC Borchen wartet am Sonntag jedoch eine echte Bewährungsprobe, denn die Gäste aus dem Paderborner Land gehören zu den wenigen Teams, die dem Ligaprimus zumindest phasenweise Paroli bieten konnten – wie bereits im Hinspiel angedeutet.

„Borchen wird wahrscheinlich noch stark auf Platz 2 schielen und dementsprechend natürlich auch hochmotiviert anreisen“, erwartet Lippspringes Trainer Mark Leinung ein engagiertes Auftreten des Gegners. Trotz massiver Personalsorgen – „personell wirklich die letzte Rille“ – bleibt das Ziel in Lippspringe klar: „Nichtsdestotrotz wollen wir natürlich diesen Nimbus wahren, ungeschlagen bleiben.“

Dabei sei vor allem in der Umschaltbewegung eine deutliche Steigerung gefragt: „Nach dem Ballverlust insgesamt eine bessere Quote im Passspiel wieder hinbekommen, als das gegen Württemberg der Fall war.“ Lobende Worte fand Leinung für Borchens Angreifer Luca Cazacu: „Ein Ausnahmespieler in ihren Reihen.“

Auch bei den Gästen ist die Vorfreude auf das Duell groß. „Wir gehen mit großer Vorfreude in das Spiel, da wir grundsätzlich nichts zu verlieren haben“, sagt Borchens Co-Trainer Andi Wegener. Die Erinnerungen an das Hinspiel sind dabei ambivalent: „Wir haben gesehen, dass wir Bad Lippspringe phasenweise ärgern können, am Ende hat sich die enorme Qualität der Mannschaft von Lippspringe dann aber verdient durchgesetzt.“ Personell gibt es kaum Veränderungen, lediglich Thilo Striewe fällt aus privaten Gründen aus. Für Borchen gilt: Punkte sammeln – alles andere wird sich ergeben.