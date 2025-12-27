Moritz Bruckmaier erzielte im entscheidenden Spiel um Platz 1 den goldenen Treffer und sicherte dem 1. FC Passau damit den Gruppensieg in der Gruppe B. – Foto: Robert Geisler

FC Passau I schlägt SVS II und sichert sich Platz 1 der Gruppe B Passauer Stadtmeisterschaften - Vorrunde: SG Schalding/Hacklberg III erkämpft sich einen Dreier+++Eintracht Passau fährt ohne Punkte nach Hause+++Schaldings Dorfer glänzt als fünffacher Torschütze

In Gruppe B wurde der Landesligist 1. FC Passau seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich am Ende verdient den ersten Tabellenplatz. Mit konstanten Leistungen setzte sich der FCP durch und entschied auch das direkte Duell um Platz 1 gegen den amtierenden Stadtmeister SV Schalding-Heining II für sich. Die SG Schalding/Hacklberg III zeigte eine engagierte Leistung und belohnte sich für ihren Einsatz mit einem verdienten Dreier gegen die DJK Eintracht Passau. Für die Eintracht verlief das Turnier hingegen enttäuschend: Ohne eigenen Treffer und ohne Punkt blieb man chancenlos und schied folgerichtig aus.

Der 1. FC Passau setzte in Gruppe B von Beginn an ein Ausrufezeichen. Gegen die SG Schalding/Hacklberg III präsentierte sich der Landesligist konzentriert und effizient und fuhr zum Auftakt einen souveränen 3:0-Erfolg ein. Mann des Spiels war Gabriel Bauer, der mit zwei Treffern maßgeblich zum gelungenen Turnierstart beitrug. Im zweiten Spiel des Tages meldete sich der amtierende Stadtmeister SV Schalding-Heining II eindrucksvoll zu Wort. Beim klaren 8:0-Erfolg demonstrierte die „Zweite“ ihre Offensivqualitäten - allen voran Philipp Dorfer, der einen Hattrick schnürte und beim anschließenden 6:0-Erfolg gegen die eigene dritte Mannschaft sogar noch doppelt nachlegte. Damit zog er in der Torschützenliste mit Fabian Schnabel aus der ersten Mannschaft gleich.

Auch der 1. FC Passau ließ im weiteren Turnierverlauf nichts anbrennen und fertigte die DJK Eintracht Passau mit 10:0 ab. Erneut zeigte sich Bauer treffsicher und schraubte sein persönliches Torkonto auf insgesamt vier Turniertreffer.

Defensivmann Philipp Dorfer (am Ball) von der U23 des SV Schalding-Heining traf im Verlauf des Vorrundenabends gleich fünfmal. – Foto: Robert Geisler