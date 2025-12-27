FC Passau I schlägt SVS II und sichert sich Platz 1 der Gruppe B

In Gruppe B wurde der Landesligist 1. FC Passau seiner Favoritenrolle gerecht und sicherte sich am Ende verdient den ersten Tabellenplatz. Mit konstanten Leistungen setzte sich der FCP durch und entschied auch das direkte Duell um Platz 1 gegen den amtierenden Stadtmeister SV Schalding-Heining II für sich. Die SG Schalding/Hacklberg III zeigte eine engagierte Leistung und belohnte sich für ihren Einsatz mit einem verdienten Dreier gegen die DJK Eintracht Passau. Für die Eintracht verlief das Turnier hingegen enttäuschend: Ohne eigenen Treffer und ohne Punkt blieb man chancenlos und schied folgerichtig aus.
Der 1. FC Passau setzte in Gruppe B von Beginn an ein Ausrufezeichen. Gegen die SG Schalding/Hacklberg III präsentierte sich der Landesligist konzentriert und effizient und fuhr zum Auftakt einen souveränen 3:0-Erfolg ein. Mann des Spiels war Gabriel Bauer, der mit zwei Treffern maßgeblich zum gelungenen Turnierstart beitrug.
Im zweiten Spiel des Tages meldete sich der amtierende Stadtmeister SV Schalding-Heining II eindrucksvoll zu Wort. Beim klaren 8:0-Erfolg demonstrierte die „Zweite“ ihre Offensivqualitäten - allen voran Philipp Dorfer, der einen Hattrick schnürte und beim anschließenden 6:0-Erfolg gegen die eigene dritte Mannschaft sogar noch doppelt nachlegte. Damit zog er in der Torschützenliste mit Fabian Schnabel aus der ersten Mannschaft gleich.
Auch der 1. FC Passau ließ im weiteren Turnierverlauf nichts anbrennen und fertigte die DJK Eintracht Passau mit 10:0 ab. Erneut zeigte sich Bauer treffsicher und schraubte sein persönliches Torkonto auf insgesamt vier Turniertreffer.
Im entscheidenden Spiel um den Gruppensieg standen sich schließlich der SV Schalding-Heining II und der 1. FC Passau gegenüber. Nachdem Schalding eine Großchance ungenutzt ließ, gerieten sie wenig später in Unterzahl: Dorfer sah nach einem Bandencheck die Zwei-Minuten-Strafe. Diese Überzahl nutzte der FC eiskalt - Moritz Bruckmaier wurde freigespielt und vollendete abgezockt zur 1:0 Führung für den Landesligisten. In der Schlussphase warf Schalding noch einmal alles nach vorne, doch Passau verteidigte konzentriert und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.
Damit stehen die Halbfinalpaarungen für den Finaltag fest und beide Duelle haben es in sich: Sowohl der 1. FC Passau als auch der SV Schalding-Heining stellen jeweils zwei Teams, sodass es gleich zweimal zu vereinsinternen Halbfinals kommt. Im Vorjahr sorgte die „Zweite“ der Schaldinger mit einem 2:1-Erfolg gegen die eigene Erste für eine Überraschung - ob sich dieses Szenario wiederholt, entscheidet sich am morgigen Finaltag. Der Anpfiff zum ersten Halbfinale erfolgt um 19 Uhr.