FC Ostrach siegt 8:1, Mittelbiberach glänzt mit 7:0, Baustetten feiert

Kreisliga A1:

SG Daugendorf/Unlingen – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 1:3

Die SG Daugendorf/Unlingen erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der zweiten Minute durch Michael Selig in Führung. Die Gäste fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und glichen durch Jens Pfeiffer nach 20 Minuten aus. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Jonas Striegel in der Schlussphase zum entscheidenden Mann wurde. Mit seinen Treffern in der 82. und 90. Minute sicherte er der SGM SV Bolstern/SV Hochberg noch einen 3:1-Auswärtssieg.

FC Laiz – SG Gammertingen/KFH 7:1

Vor 200 Zuschauern feierte der FC Laiz einen eindrucksvollen Kantersieg gegen die SG Gammertingen/KFH. Matthias Richter brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung, Johannes Richter erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Julius Frank für das 3:0 (50.). Armin Steinhart verkürzte zwar per Foulelfmeter auf 1:3 (53.), doch danach brach die Gästeabwehr auseinander. Christoph Richter (59.), Dominik Weber (60.), erneut Matthias Richter (60.) und Linus Sprißler (82.) schraubten das Ergebnis auf 7:1.

FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – FC Ostrach 1:8

Der FC Ostrach ließ beim FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies keine Zweifel aufkommen und gewann deutlich mit 8:1. Luca Senn brachte die Gäste mit einem Doppelpack früh auf Kurs (12., 20.). René Zimmermann erhöhte mit drei Treffern auf 5:0 (35., 45., 48.). In der 54. Minute traf zunächst Pirmin Steidle zum 1:5 für die Gastgeber, doch praktisch im direkten Gegenzug stellte Dominik Lück den alten Abstand wieder her. Marc Moßmann (81.) und Sammy Guglielmo (85.) sorgten in der Schlussphase für den 8:1-Endstand.

SV Langenenslingen – FC Mengen II 4:1

Der SV Langenenslingen setzte sich gegen den FC Mengen II mit 4:1 durch. Stefan Münst brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Safin Idres Sartip gelang noch vor der Pause der Ausgleich für die Gäste (29.). Im zweiten Durchgang stellte Münst mit seinem zweiten Treffer die Führung wieder her (65.). In der Schlussphase sorgte Jonas Fischer mit einem Doppelpack (82., 85.) für die Entscheidung.

SGM Altshausen/Ebenweiler – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 4:0

Die SGM Altshausen/Ebenweiler feierte einen klaren Heimsieg. Jonas Gebhart eröffnete den Torreigen bereits in der elften Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Julian Linsenbold auf 2:0 (45.+1) und legte direkt nach Wiederbeginn das dritte Tor nach (46.). Linus Koß machte in der 53. Minute mit dem Treffer zum 4:0 endgültig alles klar.

SG Hettingen/Inneringen – SG Bronnen/Neufra 2:2

Zwischen der SG Hettingen/Inneringen und der SG Bronnen/Neufra entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Daniel Schoser brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung, doch Timo Reinhard antwortete nur drei Minuten später mit dem Ausgleich (44.). Nach der Pause traf erneut Schoser zur Gästeführung (55.). Die Gastgeber kamen jedoch zurück und sicherten sich durch Timo Holzmann in der 75. Minute noch einen Punkt.

SV Braunenweiler – FV Altheim 3:1

Der SV Braunenweiler gewann gegen den FV Altheim mit 3:1. Matthias Roth brachte die Gastgeber bereits in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung und erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (47.). Florian Geiselhart verkürzte für die Gäste in der 61. Minute noch einmal auf 1:2. In der Schlussphase machte jedoch erneut Roth mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar und sorgte in der 84. Minute für den 3:1-Endstand.