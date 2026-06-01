FC Ostrach siegt 8:1, Mittelbiberach glänzt mit 7:0, Baustetten feiert

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Oberschwaben war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
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SG Daugendorf/Unlingen – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 1:3
Die SG Daugendorf/Unlingen erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der zweiten Minute durch Michael Selig in Führung. Die Gäste fanden jedoch zunehmend besser ins Spiel und glichen durch Jens Pfeiffer nach 20 Minuten aus. Lange Zeit blieb die Partie offen, ehe Jonas Striegel in der Schlussphase zum entscheidenden Mann wurde. Mit seinen Treffern in der 82. und 90. Minute sicherte er der SGM SV Bolstern/SV Hochberg noch einen 3:1-Auswärtssieg.
FC Laiz – SG Gammertingen/KFH 7:1
Vor 200 Zuschauern feierte der FC Laiz einen eindrucksvollen Kantersieg gegen die SG Gammertingen/KFH. Matthias Richter brachte die Gastgeber in der 37. Minute in Führung, Johannes Richter erhöhte kurz vor der Pause auf 2:0 (42.). Nach dem Seitenwechsel sorgte Julius Frank für das 3:0 (50.). Armin Steinhart verkürzte zwar per Foulelfmeter auf 1:3 (53.), doch danach brach die Gästeabwehr auseinander. Christoph Richter (59.), Dominik Weber (60.), erneut Matthias Richter (60.) und Linus Sprißler (82.) schraubten das Ergebnis auf 7:1.
FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies – FC Ostrach 1:8
Der FC Ostrach ließ beim FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies keine Zweifel aufkommen und gewann deutlich mit 8:1. Luca Senn brachte die Gäste mit einem Doppelpack früh auf Kurs (12., 20.). René Zimmermann erhöhte mit drei Treffern auf 5:0 (35., 45., 48.). In der 54. Minute traf zunächst Pirmin Steidle zum 1:5 für die Gastgeber, doch praktisch im direkten Gegenzug stellte Dominik Lück den alten Abstand wieder her. Marc Moßmann (81.) und Sammy Guglielmo (85.) sorgten in der Schlussphase für den 8:1-Endstand.
SV Langenenslingen – FC Mengen II 4:1
Der SV Langenenslingen setzte sich gegen den FC Mengen II mit 4:1 durch. Stefan Münst brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Safin Idres Sartip gelang noch vor der Pause der Ausgleich für die Gäste (29.). Im zweiten Durchgang stellte Münst mit seinem zweiten Treffer die Führung wieder her (65.). In der Schlussphase sorgte Jonas Fischer mit einem Doppelpack (82., 85.) für die Entscheidung.
SGM Altshausen/Ebenweiler – SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II 4:0
Die SGM Altshausen/Ebenweiler feierte einen klaren Heimsieg. Jonas Gebhart eröffnete den Torreigen bereits in der elften Minute. Kurz vor der Pause erhöhte Julian Linsenbold auf 2:0 (45.+1) und legte direkt nach Wiederbeginn das dritte Tor nach (46.). Linus Koß machte in der 53. Minute mit dem Treffer zum 4:0 endgültig alles klar.
SG Hettingen/Inneringen – SG Bronnen/Neufra 2:2
Zwischen der SG Hettingen/Inneringen und der SG Bronnen/Neufra entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung. Daniel Schoser brachte die Gäste in der 41. Minute in Führung, doch Timo Reinhard antwortete nur drei Minuten später mit dem Ausgleich (44.). Nach der Pause traf erneut Schoser zur Gästeführung (55.). Die Gastgeber kamen jedoch zurück und sicherten sich durch Timo Holzmann in der 75. Minute noch einen Punkt.
SV Braunenweiler – FV Altheim 3:1
Der SV Braunenweiler gewann gegen den FV Altheim mit 3:1. Matthias Roth brachte die Gastgeber bereits in der 15. Minute per Foulelfmeter in Führung und erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 (47.). Florian Geiselhart verkürzte für die Gäste in der 61. Minute noch einmal auf 1:2. In der Schlussphase machte jedoch erneut Roth mit seinem dritten Treffer des Tages alles klar und sorgte in der 84. Minute für den 3:1-Endstand.
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SV Schemmerhofen – SV Betzenweiler 2:1
Der SV Schemmerhofen sicherte sich einen knappen Heimsieg gegen den SV Betzenweiler. Johannes Ruß brachte die Gastgeber bereits in der fünften Minute in Führung. Lange Zeit hielt dieser Vorsprung, ehe Timo Helfrich in der 65. Minute für den Ausgleich sorgte. In der Schlussphase schlug Schemmerhofen jedoch noch einmal zurück: Thomas Graf erzielte in der 85. Minute den Treffer zum 2:1-Endstand.
SG Aepfingen/Baltringen – SG Attenweiler/Oggelsbeuren 6:1
Die SG Aepfingen/Baltringen feierte einen deutlichen Erfolg gegen die SG Attenweiler/Oggelsbeuren. Jonas Bailer eröffnete den Torreigen bereits in der sechsten Minute, Jan Müller erhöhte auf 2:0 (17.). Nach dem Anschlusstreffer von Kai Ringeis (29.) übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle. Müller schnürte mit weiteren Treffern in der 62. und 71. Minute einen Dreierpack. Fabian Bogenrieder setzte mit seinen Toren in der 86. und 90. Minute den Schlusspunkt zum 6:1.
SG Muttensweiler/Hochdorf – SV Winterstettenstadt 5:1
Vor 600 Zuschauern setzte sich die SG Muttensweiler/Hochdorf klar gegen den SV Winterstettenstadt durch. Louis Russ brachte die Gastgeber früh in Führung (7.). Kurz vor der Pause erhöhten Jakob Schmid (34.) und Leo Gnandt (35.) innerhalb weniger Minuten auf 3:0. Lukas Baur verkürzte nach einer Stunde für die Gäste (60.), doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Russ traf zum zweiten Mal (62.), ehe Nico Siegler in der 79. Minute den 5:1-Endstand herstellte.
SG Alberweiler/Aßmannshardt – SV Eintracht Seekirch 7:3
Die Zuschauer sahen ein torreiches Spektakel mit zehn Treffern. Robin Mohr (21., 48. Foulelfmeter, 60.) und Ilyas Aksit (29., 32., 59., 73.) waren die prägenden Akteure und erzielten jeweils einen Dreier- beziehungsweise Viererpack für die SG Alberweiler/Aßmannshardt. Die Gäste hielten durch Treffer von Szilard Babanics (44., 81.) und Agim Rahmani (89.) dagegen, konnten die deutliche 3:7-Niederlage aber nicht verhindern.
SGM Laupertshausen/Maselheim – FV Neufra/Donau 3:4
Der FV Neufra/Donau gewann eine dramatische Begegnung bei der SGM Laupertshausen/Maselheim. Fabian Brehm brachte die Gäste in Führung (15.), ehe ein Eigentor von Sebastian Hermanutz den Ausgleich bedeutete (34.). Marc Neuer drehte die Partie mit seinen Treffern in der 42. und 58. Minute zunächst zugunsten der Gastgeber. Frank Ströbele hatte noch vor der Pause zum 2:2 getroffen (45.+3). Als Patrik Brukner in der 85. Minute das 3:3 erzielte, schien vieles auf eine Punkteteilung hinzudeuten. Doch Jonathan Schmid sorgte in der dritten Minute der Nachspielzeit noch für den umjubelten Siegtreffer der Gäste (90.+3).
SG Warthausen/Birkenhard – SGM Bad Buchau/Oggelshausen/Kanzach 6:0
Die SG Warthausen/Birkenhard dominierte ihre Partie von Beginn an und feierte einen klaren 6:0-Erfolg. Simon Philipp brachte die Gastgeber früh in Führung (6.) und erhöhte später auf 3:0 (38.). Dazwischen hatte Patrick Wilpert das zweite Tor erzielt (26.). Marco Heckenberger sorgte kurz vor der Pause für das 4:0 (45.+5). Im zweiten Durchgang schraubten Rafael Köhler (79.) und erneut Wilpert (82.) das Ergebnis weiter in die Höhe.
FC Wacker Biberach – SV Dürmentingen 4:1
Der FC Wacker Biberach setzte sich gegen den SV Dürmentingen mit 4:1 durch. Mircha David Gach brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Wael El Moustapha auf 2:0 (55.). Patrick Schlegel verkürzte zehn Minuten später für die Gäste (65.) und hielt die Partie zunächst offen. Erst in der Schlussphase machte Wacker alles klar: Leon Reiner traf zunächst per Foulelfmeter (88.) und legte in der 90. Minute noch das 4:1 nach.
TSV Riedlingen II – FC Mittelbiberach 0:7
Der FC Mittelbiberach feierte einen eindrucksvollen Kantersieg beim TSV Riedlingen II. Lukas Ries eröffnete den Torreigen bereits in der siebten Minute und traf später noch zweimal (36., 84.) zum Hattrick. Marc Vogel (33.) sorgte für den zweiten Treffer der Gäste. Nach der Pause erhöhten Marco Aßfalg (62.), Jonathan Samuel Schilli (72.) und Niklas Knörle (81.), sodass am Ende ein souveräner 7:0-Auswärtssieg stand.
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SG Erlenmoos/Ochsenhausen – TSG Achstetten 3:4
Vor 40 Zuschauern entwickelte sich eine torreiche und abwechslungsreiche Begegnung. Luka Bischof brachte die TSG Achstetten in der 16. Minute in Führung. Nach dem Ausgleich von Gabriel Urbanek (37.) gingen die Gäste praktisch im direkten Gegenzug durch Timo Ludwig erneut in Front (37.). Rafael Birkle stellte nur zwei Minuten später wieder auf Gleichstand (39.). Kurz nach der Pause drehte Urbanek die Partie zugunsten der Gastgeber (48.). Achstetten kämpfte sich jedoch zurück: Luka Bischof traf per Foulelfmeter zum 3:3 (66.), ehe Dominik Sachs vier Minuten später den Siegtreffer zum 4:3 erzielte (70.).
SG Rot/Haslach – SV Kirchdorf/Iller 3:1
Die SG Rot/Haslach setzte sich gegen den SV Kirchdorf/Iller durch. Maximilian Moosburger brachte die Gastgeber in der 17. Minute in Führung. Robin Foehr erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.). Lange Zeit blieb es bei diesem Ergebnis, ehe Tom Kiefer in der Schlussminute für die Vorentscheidung sorgte (90.). Mark Sagi gelang in der Nachspielzeit lediglich noch der Ehrentreffer für die Gäste (90.+4).
SG Reinstetten/Hürbler II – Türkspor Biberach 1:0
Die SG Reinstetten/Hürbler II sicherte sich gegen Türkspor Biberach einen späten Heimsieg. Lange Zeit neutralisierten sich beide Mannschaften, ehe Michael Saalmüller in der 86. Minute den entscheidenden Treffer zum 1:0 erzielte.
SV Baustetten – SG SV Tannheim/TSV Aitrach 8:0
Vor 200 Zuschauern feierte der SV Baustetten einen eindrucksvollen Kantersieg. Emil Baur eröffnete den Torreigen bereits in der dritten Minute. Danach bauten Marcel Schwarzmann (16.), Lennart Hettich (28.) und Luis Detzel (38.) die Führung bis zur Pause auf 4:0 aus. Nach dem Seitenwechsel legte Jakov Velic einen Doppelpack nach (53., 64.). Schwarzmann traf ebenfalls noch zweimal (67., 89.) und schnürte damit einen Dreierpack zum klaren 8:0-Endstand. Damit steht der SV Baustetten als Meister fest.
FC Blau-Weiß Bellamont – SV Dettingen/Iller 2:0
Der FC Blau-Weiß Bellamont gewann sein Heimspiel gegen den SV Dettingen/Iller mit 2:0. Benjamin Miller brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Alwin Schmid auf 2:0 (45.). Im zweiten Durchgang verteidigte Bellamont den Vorsprung souverän und ließ keine Aufholjagd der Gäste mehr zu.
SV Ellwangen – SV Sulmetingen II 6:1
Der SV Ellwangen ließ gegen den SV Sulmetingen II nichts anbrennen. Andreas Paulus brachte die Gastgeber früh in Führung (5.), ehe Levi Mahle (24.), Selim Altinsoy per Foulelfmeter (32.) und Felix Paulus (39.) bereits vor der Pause auf 4:0 stellten. Altinsoy erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 5:0 (53.). Patrick Hanser gelang in der 66. Minute der Ehrentreffer für die Gäste. Den Schlusspunkt setzte Andreas Paulus mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 6:1-Endstand (86.).
BSC Berkheim – Sportfreunde Schwendi 3:2
Der BSC Berkheim drehte gegen die Sportfreunde Schwendi einen Rückstand noch in einen Heimsieg. Die Gäste gingen zunächst durch Jannik Petri in Führung, ehe Marco Schiebel in der 50. Minute ausglich. Tobias Jöchle brachte Schwendi erneut nach vorne, doch Schiebel traf in der 72. Minute zum zweiten Mal und stellte auf 2:2. In der Schlussphase sorgte Elias Kohler mit seinem Treffer in der 88. Minute für den umjubelten 3:2-Sieg der Gastgeber.
SF Bronnen – SV Burgrieden 0:3
Der SV Burgrieden gewann auswärts bei den SF Bronnen mit 3:0. Timo Barwan brachte die Gäste in der 63. Minute per Foulelfmeter in Führung. Jonas Enderle erhöhte wenig später auf 2:0 (71.). Den Schlusspunkt setzte erneut Barwan, der in der 81. Minute einen weiteren Foulelfmeter sicher zum 3:0-Endstand verwandelte.
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