FC Ostereistedt/Rhade verpflichtet Maurice Matthe aus Tiste

– Foto: Jannik Röttinghausen

Der FC Ostereistedt/Rhade hat mit Maurice Matthe einen weiteren Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt. Der Offensivspieler wechselt vom TuS Tiste zum FC O/R und soll die Offensive künftig verstärken.

Trotz seines jungen Alters bringt Matthe bereits Erfahrung aus dem Herrenbereich mit. In bislang 82 Spielen für den TuS Tiste sammelte er 24 Scorerpunkte. Laut Verein wurde der Spieler durch die Gespräche mit dem Trainerteam schnell vom Weg des FC Ostereistedt/Rhade überzeugt. Sein Ziel sei klar formuliert: der Aufstieg.

Besonders wertvoll für die Mannschaft ist zudem seine Flexibilität. Maurice Matthe kann auf mehreren Positionen eingesetzt werden – von der Sechs über die Zehn bis hin zum Sturm. Darüber hinaus bringt er viel Zug zum Tor mit und wurde innerhalb der Mannschaft direkt herzlich aufgenommen.