FC Ostereistedt/Rhade kämpft mit jungem Team gegen den Abstieg

– Foto: Chris Mehrtens

Nach sieben Jahren in der Bezirksliga droht dem FC Ostereistedt/Rhade der Gang in die Kreisliga. Mit acht Punkten aus 17 Spielen und zuletzt sechs Niederlagen in Serie steht die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz und benötigt in den verbleibenden Partien dringend Zähler.

Für Trainer Michael Ehlers kommt die sportliche Situation nicht überraschend. Der Verein hat vor der Saison einen personellen Umbruch eingeleitet, der sich nun deutlich bemerkbar macht. Mehrere junge Spielerinnen rückten in die Mannschaft auf, gleichzeitig musste das Team wichtige Abgänge verkraften. So wechselten mit Tamara Gerke und Benita Gerke zwei Leistungsträgerinnen zum Oberligisten SV Ahlerstedt/Ottendorf. Hinzu kommen Ausfälle durch Verletzungen. „Von daher war uns bewusst, dass der Umbruch etwas länger dauern kann. Aber mit der Entwicklung sind wir sehr zufrieden.“

Die Folgen zeigen sich auch in den Zahlen. Offensiv fehlt es dem Team an Breite. Insgesamt gelangen bislang 26 Treffer, von denen Anne Glinsmann mit zwölf Toren und Rieke Glinsmann mit neun Treffern den Großteil erzielten. Die übrigen Spielerinnen kommen nur selten zum Torerfolg. Gleichzeitig steht die Defensive mit 62 Gegentoren unter Druck, was es zusätzlich erschwert, Spiele für sich zu entscheiden.