FC Ostereistedt/Rhade III gewinnt Rechtsanwälte & Lichmann Cup!
Beim heutigen Turnier in Gnarrenburg wurde die Drittvertretung vom FC Ostereistedt/Rhade Turniersieger.
In der Gruppenphase musste man den einzigen Punktverlust gegen den späteren Dritten Bade II hinnehmen.
im Halbfinale besiegte man im hitzigen Spiel Basdahl/Volkmarst II mit 2:1, ehe im packenden Finale Oste III wartete, die eine ordentliche Truppe aufs Parkett brachten. Vor vollem Haus gewann O/R mit 4:3 und das rundum gelungene Turnier war beendet.