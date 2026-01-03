FC Ostereistedt/Rhade III gewinnt Rechtsanwälte & Lichmann Cup!

Beim heutigen Turnier in Gnarrenburg wurde die Drittvertretung vom FC Ostereistedt/Rhade Turniersieger.

In der Gruppenphase musste man den einzigen Punktverlust gegen den späteren Dritten Bade II hinnehmen.

im Halbfinale besiegte man im hitzigen Spiel Basdahl/Volkmarst II mit 2:1, ehe im packenden Finale Oste III wartete, die eine ordentliche Truppe aufs Parkett brachten. Vor vollem Haus gewann O/R mit 4:3 und das rundum gelungene Turnier war beendet.