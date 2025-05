FC Oste/Oldendorf holt Führungsspieler zurück

Der FC Oste/Oldendorf darf sich zur kommenden Spielzeit über die Rückkehr eines vertrauten Gesichts freuen. Nico Wiegmann wird ab der Saison 2025/26 wieder das Trikot der Blau-Roten tragen. Der 26-Jährige kehrt nach zweieinhalb Jahren vom VfL Güldenstern Stade an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Wiegmann war bereits seit 2017 eine zentrale Figur im Mittelfeld des FC Oste/Oldendorf, ehe er Anfang 2023 den Schritt in die Landesliga zum VfL Güldenstern Stade wagte. Dort feierte er zuletzt mit dem Team den Aufstieg zurück in die Landesliga, entschied sich nun jedoch für eine Rückkehr in die Heimat.

„Wir freuen uns, einen echten Führungsspieler dazuzugewinnen, der das Umfeld kennt und den Verein lebt“, so der FC Oste/Oldendorf in einem Social-Media-Beitrag.