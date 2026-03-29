 2026-03-25T14:09:28.761Z

Spielbericht

FC O/O stürzt Tabellenführer Sievern - Deinste sammelt auch Punkte

Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

von Tageblatt · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: Struwe

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Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Der Abstiegskampf nimmt Fahrt auf. Oste/Oldendorf gewinnt überraschend beim großen Favoriten und Deinste holt den Pflichtsieg gegen Apensen. Bis Platz 7 ist kein Team sicher.


Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
0
3
Abpfiff

Harsefeld rutscht tiefer in den Abstiegskampf, Drochtersen landet wiederum einen Befreiungsschlag. „Rückkehrer Falco Raap hat uns hinten viel Sicherheit gegeben“, lobt D/A-Coach Henrik Licht.

„Vorne haben wir die Chancen endlich mal genutzt – wir freuen uns über eine geschlossene Teamleistung.“ Tore: 0:1 (26.) Heidhoff, 0:2 (40.) Raap, 0:3 (73.) May.

Gestern, 18:30 Uhr
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
5
1
Abpfiff

Mit viel Spielkontrolle und ohne große Mühe jubelt A/O im Landkreis-Topspiel. „Es hätte am Ende durchaus auch höher ausgehen können“, sagt Ahlerstedts Trainer Moris Kaiser. „Ich bin echt zufrieden mit den Jungs.“ Tore:1:0 (29.) Hamann, 2:0 (32.) Böhning, 2:1 (35.) Eberstein, 3:1 (67., Elfm.) und 4:1 (74.) beide Niekerken, 5:1 (80.) T. Löhden.

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
MTV Hammah
MTV HammahHammah
3
2
Abpfiff

Die Hypothek des Doppelschlags vor der Pause war für Hammah zu groß, um die Aufholjagd im zweiten Durchgang zu krönen. Der MTV bleibt damit tief im Abstiegskampf. Tore: 1:0 (11.) Schepergerdes, 2:0 (41.) Mittelstädt, 3:0 (45.+1) Schepergerdes, 3:1 (57.) Funke, 3:2 (66.) Michel.

Heute, 15:00 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
1
2
Abpfiff

Der Letzte entthront den Tabellenführer! Der FC Oste/Oldendorf dreht einen Pausenrückstand und belohnt sich stellvertretend für die vergangenen Wochen, in denen ihnen oftmals das nötige Spielglück fehlte. Der Aufsteiger behält zwar weiterhin die Rote Laterne, steht aber nur fünf Zähler hinter Rang sieben und hat alle Möglichkeiten auf den Klassenerhalt. Tore: 1:0 (30.) Strauß, 1:1 (50.) Schomacker, 1:2 (80.) Lüders.

Heute, 15:00 Uhr
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
1
0

Es wird kuschliger im Tabellenkeller! Deinste verschärft die Abstiegssorgen der Konkurrenz. Apensen verpasst wiederum einen Schritt in die sicheren Gefilden. Tor: 1:0 (16.) Lindemann.

Heute, 15:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
4
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:30 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
1
0
Abpfiff