FC O/O stürzt Tabellenführer Sievern - Deinste sammelt auch Punkte

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Der Abstiegskampf nimmt Fahrt auf. Oste/Oldendorf gewinnt überraschend beim großen Favoriten und Deinste holt den Pflichtsieg gegen Apensen. Bis Platz 7 ist kein Team sicher.





Harsefeld rutscht tiefer in den Abstiegskampf, Drochtersen landet wiederum einen Befreiungsschlag. „Rückkehrer Falco Raap hat uns hinten viel Sicherheit gegeben“, lobt D/A-Coach Henrik Licht.

„Vorne haben wir die Chancen endlich mal genutzt – wir freuen uns über eine geschlossene Teamleistung.“ Tore: 0:1 (26.) Heidhoff, 0:2 (40.) Raap, 0:3 (73.) May.

Mit viel Spielkontrolle und ohne große Mühe jubelt A/O im Landkreis-Topspiel. „Es hätte am Ende durchaus auch höher ausgehen können“, sagt Ahlerstedts Trainer Moris Kaiser. „Ich bin echt zufrieden mit den Jungs.“ Tore:1:0 (29.) Hamann, 2:0 (32.) Böhning, 2:1 (35.) Eberstein, 3:1 (67., Elfm.) und 4:1 (74.) beide Niekerken, 5:1 (80.) T. Löhden.

Die Hypothek des Doppelschlags vor der Pause war für Hammah zu groß, um die Aufholjagd im zweiten Durchgang zu krönen. Der MTV bleibt damit tief im Abstiegskampf. Tore: 1:0 (11.) Schepergerdes, 2:0 (41.) Mittelstädt, 3:0 (45.+1) Schepergerdes, 3:1 (57.) Funke, 3:2 (66.) Michel.

Der Letzte entthront den Tabellenführer! Der FC Oste/Oldendorf dreht einen Pausenrückstand und belohnt sich stellvertretend für die vergangenen Wochen, in denen ihnen oftmals das nötige Spielglück fehlte. Der Aufsteiger behält zwar weiterhin die Rote Laterne, steht aber nur fünf Zähler hinter Rang sieben und hat alle Möglichkeiten auf den Klassenerhalt. Tore: 1:0 (30.) Strauß, 1:1 (50.) Schomacker, 1:2 (80.) Lüders.