FC O/O III gewinnt Sechs-Punkte-Spiel - Fredenbeck siegt spät

So kann es gerne weitergehen. Carsten Harms hat in unserem Team einen sehr guten Einstand gefeiert und gleich ein Tor erzielt."

"Wir haben gegen Himmelpforten III einen sehr wichtigen Sieg eingefahren. Es war ein Sechs-Punkte-Spiel, das wir unbedingt gewinnen mussten, um im Kampf gegen den Abstieg weiter mitmischen zu können. Zum Glück ist uns das durch eine geschlossene Mannschaftsleistung über die gesamten 90 Minuten gelungen.

Oliver Ebeling, Trainer des FSV Bliedersdorf/Nottensdorf II, zum Spiel:

"Ich denke, beiden Mannschaften war zunächst anzumerken, dass in diesem Jahr etwas an Vorbereitung gefehlt hat. Das ging wohl vielen so, würde ich sagen. Es war auf jeden Fall ein Spiel auf Augenhöhe, beide Teams haben alles herausgehauen, was möglich war. Fredenbeck hatte in der ersten Halbzeit die eine oder andere Chance mehr, wir dann in der zweiten Hälfte.

Durch einen Sonntagsschuss von Hink und ein Eigentor konnte der VfL auf 2:0 stellen. Noch vor der Pause traf Maik Kirstein für uns zum 1:2-Anschlusstreffer. In der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel. Eine schöne Kombination von Alexander Gäth und Marcel Krüdener führte zum 2:2, erneut durch Maik Kirstein.

Den Schlusspunkt setzte aus unserer Sicht leider der VfL. Yagiz Sinan traf nach einer Flanke per Fallrückzieher, eine schöne Bude, das muss man neidlos anerkennen. Ich denke, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen, aber so ist Fußball eben. Mund abputzen und weiter."