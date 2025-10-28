FC O/O II holt nach 0:2-Rückstand Punkt gegen den Tabellendritten

Am 10. Spieltag der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West gelang dem FC Oste/Oldendorf II ein wichtiger Punktgewinn. Gegen den favorisierten TSV Fischerhude-Quelkhorn lag das Team von Trainer Christopher Thielker bereits früh mit 0:2 zurück. Kim Nina Rau brachte die Gäste in der 4. Minute in Führung, Mette Heidkamp erhöhte nur zwei Minuten später. Beide Treffer fielen nach schlecht verteidigten Standards.

Der Aufsteiger ließ sich davon jedoch nicht aus der Ruhe bringen. „Wer dachte, die Partie sei damit bereits entschieden, wurde eines Besseren belehrt“, sagte Thielker. Seine Mannschaft kämpfte sich zurück ins Spiel, zeigte über weite Strecken große Einsatzbereitschaft und kam durch Mirijam Westphal in der 73. Minute zum Anschlusstreffer. Elf Minuten später glich Lara Müller zum 2:2 aus.

„Die Mannschaft ließ die Köpfe nicht hängen, kämpfte sich zurück ins Spiel und belohnte sich mit zwei Treffern, die zum absolut verdienten Punktgewinn führten“, erklärte Thielker. Fischerhude hatte laut ihm bis auf zwei Pfostenschüsse keine weiteren klaren Chancen. „Unsere Abwehr stand sicher, und in der Offensive ergab sich kurz vor Schluss sogar noch die Möglichkeit zum Siegtreffer. Das wäre allerdings vielleicht etwas zu viel des Guten gewesen.“