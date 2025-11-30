FC O/O gewinnt in Hammah und zieht den MTV mit in den Abstiegskampf

Der FC O/O hat im Abstiegskampf einen wichtigen Dreier verbucht. Hedendorf spielt lange in Unterzahl und Apensen punktet in einem schwachen Spiel.
Auf der anderen Seite verschafft sich D/A eine Menge Luft im Tabellenkeller. „Mit der 2:1-Führung war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt, die zweite Halbzeit war dann unberechenbar“, sagt Drochtersens Coach Henrik Licht. „Für uns sind das dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung drei Big Points.“
Weil Nelson Eberstein kurz nach dem Ausgleich der VSV für eine Tätlichkeit die Rote Karte sah (64.), mussten die Gäste mit dem einen Zähler leben. „Wir laufen in der Nachspielzeit aber auch noch zwei Mal alleine auf ihr Tor zu“, sagt Trainer Björn Stobbe. „Aufgrund der langen Unterzahl und dem schwierigen Geläuf bin ich mit dem Punkt aber nicht unzufrieden.“
Mit einem direkten Eckballtor legte Stotel vor, Apensen schlug selbst nach einem ruhenden Ball zurück. „Alles in allem war es ein schwaches Bezirksliga-Spiel“, sagt Apensens Coach Marco Dierks. „Ein verdienter Punkt.“
Im ersten Abschnitt war der Wille bei Oste/Oldendorf größer, nach der Pause ließ Hammah gute Chancen ungenutzt. Mit dem siebten sieglosen Spiel am Stück rutscht der MTV langsam in den Abstiegskampf. „Wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir da wieder rauskommen werden“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Natürlich hoffen wir, dass der Wendepunkt langsam eintritt - eine schwierige Phase.“
Nach dem perfekten Start verpasste es der TuS, in einer überlegenen Anfangsphase nachzulegen. „In der zweiten Halbzeit kamen wir wieder gut ins Spiel, doch nach einem langen Ball fiel dann das Tor auf unserer Seite“, sagt TuS-Coach Patrick Reis. „Wir haben den Ausgleich erzwungen, das Unentschieden ist am Ende auch leistungsgerecht.“