 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
– Foto: Schmietow

FC O/O gewinnt in Hammah und zieht den MTV mit in den Abstiegskampf

Der 17. Spieltag der Bezirksliga Lüneburg 4 im Überblick

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga 4
RW Cuxhaven
FC Cuxhaven
Ahlerstedt/O II
Stinstedt

Der FC O/O hat im Abstiegskampf einen wichtigen Dreier verbucht. Hedendorf spielt lange in Unterzahl und Apensen punktet in einem schwachen Spiel.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV
Abgesagt

Heute, 15:00 Uhr
Rot-Weiss Cuxhaven
Rot-Weiss CuxhavenRW Cuxhaven
TSV Sievern
TSV SievernSievern
1
0
Abpfiff
+Video

Heute, 14:00 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cuxhaven
Abgesagt

Fr., 28.11.2025, 20:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen III
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Ahlerstedt/OttendorfAhlerstedt/O II
4
3
Abpfiff
+Video
A/O begann mit viel Spielkontrolle und ging auch folgerichtig in Führung. Schließlich verspielten die Gäste aber durch individuelle Fehler ihren Vorsprung. „Wenn du dir drei Dinger selbst einschenkst“, hadert Trainer Moris Kaiser, „ist die Hypothek zu groß.“

Auf der anderen Seite verschafft sich D/A eine Menge Luft im Tabellenkeller. „Mit der 2:1-Führung war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt, die zweite Halbzeit war dann unberechenbar“, sagt Drochtersens Coach Henrik Licht. „Für uns sind das dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung drei Big Points.“

  • Tore: 0:1 (40.) Abdel-Hadi, 1:1 (42., Elfm.) Laut, 2:1 (45.+1) von Kroge, 2:2 (48.) Niekerken, 3:2 (54.) Heidhoff, 3:3 (59.) Hamann, 4:3 (74.) Heidhoff.

Heute, 14:00 Uhr
SG Stinstedt
SG StinstedtStinstedt
VSV Hedendorf/Neukloster
VSV Hedendorf/NeuklosterHedendorf/N.
1
1
Abpfiff

Weil Nelson Eberstein kurz nach dem Ausgleich der VSV für eine Tätlichkeit die Rote Karte sah (64.), mussten die Gäste mit dem einen Zähler leben. „Wir laufen in der Nachspielzeit aber auch noch zwei Mal alleine auf ihr Tor zu“, sagt Trainer Björn Stobbe. „Aufgrund der langen Unterzahl und dem schwierigen Geläuf bin ich mit dem Punkt aber nicht unzufrieden.“

  • Tore: 1:0 (54.) Roes, 1:1 (58.) Tobaben.

Heute, 14:00 Uhr
TSV Apensen
TSV ApensenTSV Apensen
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel
1
1
Abpfiff

Mit einem direkten Eckballtor legte Stotel vor, Apensen schlug selbst nach einem ruhenden Ball zurück. „Alles in allem war es ein schwaches Bezirksliga-Spiel“, sagt Apensens Coach Marco Dierks. „Ein verdienter Punkt.“

  • Tore: 0:1 (20.) Beckhusen, 1:1 (27.) Höper.

Heute, 14:00 Uhr
MTV Hammah
MTV HammahHammah
FC Oste/Oldendorf
FC Oste/OldendorfFC Oste/Old.
0
2
Abpfiff

Im ersten Abschnitt war der Wille bei Oste/Oldendorf größer, nach der Pause ließ Hammah gute Chancen ungenutzt. Mit dem siebten sieglosen Spiel am Stück rutscht der MTV langsam in den Abstiegskampf. „Wir sind selbstbewusst genug, um zu sagen, dass wir da wieder rauskommen werden“, sagt Trainer Sebastian Frost. „Natürlich hoffen wir, dass der Wendepunkt langsam eintritt - eine schwierige Phase.“

  • Tore: 0:1 (19.) Topcu, 0:2 (22.) Wiegmann.

Gestern, 15:30 Uhr
TuS Harsefeld
TuS HarsefeldHarsefeld II
FC Geestland
FC GeestlandGeestland
2
2
Abpfiff

Nach dem perfekten Start verpasste es der TuS, in einer überlegenen Anfangsphase nachzulegen. „In der zweiten Halbzeit kamen wir wieder gut ins Spiel, doch nach einem langen Ball fiel dann das Tor auf unserer Seite“, sagt TuS-Coach Patrick Reis. „Wir haben den Ausgleich erzwungen, das Unentschieden ist am Ende auch leistungsgerecht.“

  • Tore: 1:0 (2.) Schawaller, 1:1 (24.) und 1:2 (72.) beide Kück, 2:2 (83.) Meinke.
Aufrufe: 030.11.2025, 22:00 Uhr
TageblattAutor