FC O/O gewinnt in Hammah und zieht den MTV mit in den Abstiegskampf

A/O begann mit viel Spielkontrolle und ging auch folgerichtig in Führung. Schließlich verspielten die Gäste aber durch individuelle Fehler ihren Vorsprung. „Wenn du dir drei Dinger selbst einschenkst“, hadert Trainer Moris Kaiser, „ist die Hypothek zu groß.“

Auf der anderen Seite verschafft sich D/A eine Menge Luft im Tabellenkeller. „Mit der 2:1-Führung war der Spielverlauf auf den Kopf gestellt, die zweite Halbzeit war dann unberechenbar“, sagt Drochtersens Coach Henrik Licht. „Für uns sind das dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung drei Big Points.“