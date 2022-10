FC Olympia trumpft mit hohem Sieg auf

In den zweiten Durchgang starteten die Gastgeber erneut schwungvoll und bereits in der 48. Minute konnten die zahlreichen Zuschauer erneut jubeln, denn ein fulminanter Distanzschuss von Semir Alic schlug zum 4:0 im Gästetor ein. Im Gefühl des sicheren Vorsprungs ließen es die Moosacher nun ein wenig ruhiger angehen und prompt konnten die Gäste nach einem Konter auf 4:1 verkürzen, kurz nachdem die Gastgeber ab der 56. Minute nach einer roten Karte wegen einer Notbremse nur noch zehn Spieler auf dem Feld hatten. Die Befürchtung, dass das Spiel nun kippen könnte, zerstreute Andi Brunner, der mit einem Doppelschlag die Treffer 5 und 6 für die nun groß aufspielenden Olympioniken erzielte. In der Schlussphase des torreichen Spiels ging es dann Schlag auf Schlag: Zuerst verkürzte die nie aufsteckende junge Gästemannschaft mit zwei Toren auf auf 6:3, bevor erneut Iyke Martins das 7:3 markierte. Den Schlusspunkt setzte schließlich der lange verletzt gewesene Farshad Honar, der in der 90. Minute zum viel um jubelten Endstand 8:3 einschoss.

Nach dieser überzeugenden Leistung der gesamten Mannschaft von Trainer Roman Maliha gilt es nun, diese am kommenden Sonntag, 30.10. um 15 Uhr, im Heimspiel gegen den FC Alte Haide-DSC II möglichst zu bestätigen.