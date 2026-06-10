FC Ohmstede krönt sich zum Pokalsieger – verdienter Erfolg gegen Jever

– Foto: Sebastian Garcewski

Im Pokalfinale in Rastede setzte sich der FC Ohmstede verdient gegen Jever durch und durfte nach dem Schlusspfiff den Pokal in die Höhe stemmen. Vor rund 250 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine einseitige Partie, in der der FCO von Beginn an die Kontrolle übernahm.

Auch das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Freistoß von Vogelsänger wollte ein Jeveraner Abwehrspieler klären, traf den Ball jedoch unglücklich und beförderte ihn per Kopf ins eigene Netz.

Bereits in der Anfangsphase sorgte Czerniak mit einem Kopfball, der nur knapp das Tor verfehlte, für die erste große Gelegenheit. Wenig später fiel die verdiente Führung: Czerniak wurde mit einem langen Ball geschickt und bediente Walker mit einer präzisen Flanke. Der Offensivspieler köpfte unhaltbar zur Führung ein.

Jever hatte zudem großes Glück, dass der FC Ohmstede einen Strafstoß nicht zur Vorentscheidung nutzen konnte. Zuvor hatte Remmers mit einem Handspiel auf der Linie einen sicheren Treffer verhindert und folgerichtig die Rote Karte gesehen. Den anschließenden Elfmeter parierte Torhüter Kröppel stark gegen Helms.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Jever deutlich verbessert und trat wesentlich engagierter auf. Dennoch gelang dem FC Ohmstede der nächste Treffer: Stölting wurde mit einem Zuckerpass in Szene gesetzt und überwand den zu weit vor seinem Tor stehenden Keeper mit einem gefühlvollen Lupfer.

Jever gab sich jedoch nicht auf und verkürzte durch Wobbe. Nach einer unübersichtlichen Situation im Strafraum reagierte er am schnellsten und schob den Ball ins leere Tor ein.

In einer zunehmend hitzigen Partie musste später auch der FCO-Keeper nach einem Foulspiel mit hohem Bein vorzeitig vom Platz. Fortan standen sich beide Teams mit jeweils zehn Spielern gegenüber, was die Emotionen auf und neben dem Platz zusätzlich anheizte.

Die endgültige Entscheidung fiel durch Fieseler. Nach einem tiefen langen Pass von Stölting liefen die Jever Spieler vergeblich auf Abseits, während Sanner cool blieb und den Ball unten rechts im Tor unterbrachte.

Ein besonderes Lob verdiente sich Schiedsrichter Bjarke Roßkamp, der die intensive und emotionale Begegnung jederzeit souverän leitete. Trotz zweier Platzverweise und zahlreicher Diskussionen behielt er die Kontrolle über das Spiel und traf klare Entscheidungen. Mit seiner ruhigen und konsequenten Art trug er maßgeblich zu einem geordneten Ablauf des Pokalfinales bei.

Mit dem Schlusspfiff war die Freude beim FC Ohmstede groß. Dank einer dominanten ersten Halbzeit, einer effektiven Chancenverwertung und großem Einsatz sicherte sich der FCO verdient den Pokalsieg. Jever zeigte insbesondere nach der Pause Moral, konnte die Hypothek aus dem ersten Durchgang am Ende jedoch nicht mehr aufholen.