FC Östringen 2 – TSV Rheinhausen 3:0 (2:0)

Dieses Mal erwartete der FCÖ in einem Flutlichtspiel einen der diesjährigen Aufsteiger der A-Klasse Bruchsal, der sich souverän die Meisterschaft gesichert und sich zur neuen Runde weiter verstärkt hatte.

Vor einer stattlichen Kulisse auf dem Östringer Waldbuckel gelang der Reserve des FC Östringen wie vor zwei Jahren der Einzug in das Halbfinale des Rothaus-Pokals, bei dem man seinerzeit nur hauchdünn dem späteren Kreispokalsieger FC Flehingen unterlegen war.

So war man gespannt, wie sich Rheinhausen in Östringen präsentieren würde, zumal beim letzten Auswärtsspiel die ebenfalls für diese Runde hoch eingeschätzte Zweitvertretung des VfB Bretten mit 4:2 bezwungen worden war.

Körperlich robust und mit einer grundsoliden Balltechnik fand sich der Klassenneuling auf dem Nebenplatz gleich zurecht. Viele Ballstafetten aus dem Verteidigungsverbund über das Mittelfeld und Spielzüge über beide Flügel brachten von der ersten Minute an immer wieder Gefahr für Maxim Hohlwecks Gehäuse.

Doch auch der FCÖ2 war von Beginn an hellwach und inszenierte mit seinen pfeilschnellen Individualisten Marius Bentheimer, Christian Gerich, Kapitän Tim Koch und Philipp Leimenstoll manch brenzlige Situation für die Rheingemeinde.

Neben den oben Genannten finden auch immer mehr die jungen Wilden Julian Just, Levin Rattay und Sydney Wystrach Bindung zu den Spielabläufen, die sich allmählich dem Kreisliga-niveau nähern.

Unverzichtbar sind die „alten Haudegen“, so u.a. Patrik Göbel, der Ruhepol in der Abwehr, Jens Knaus, der nur noch zu besonderen Höhepunkten die Fußballstiefel vom Nagel nimmt, und die unverwüstlichen „Ausputzer und Dauerläufer“ Berat Dervishi und Perparim Feta. Sie alle waren in dieser Begegnung verantwortlich für den Halbfinaleinzug, nicht zu vergessen die Spieler, die von der Bank kamen.

Gute zehn Minuten nach Anpfiff des sehr guten Spielleiters Marcel Göpferich entwickelte sich die erste große Chance zur Führung, als Gerich auf der rechten Seite seinen Widersacher hinter sich ließ und Leimenstolls Kopfball nur knapp das Torgehäuse verfehlte.

Ebenso auf der Gegenseite lief das Spiel sehr gefällig, sodass der Gastgeber sich immer wieder konsequent dieser Angriffsversuche erwehren musste. Mehrmals konnte sich Hohlweck in dieser Phase auszeichnen.

In der 25. Minute öffnete Wystrach den Raum für Leimenstoll, dessen Direktschuss zu zentral geriet und Gästekeeper Jannik Kügler ohne Probleme entschärfen konnte.

Zwei Minuten später erlief Bentheimer einen weiten Pass von Göbel, der den in der Mitte mitgelaufenen Koch fand. Die Führung zum 1:0 war somit nur noch Formsache.

In der 39. Minute wurde eine große Möglichkeit für Rheinhausen abermals durch Torhüter Hohlwecks Parade verhindert. Gedankenschnell war Göbels Abwehrschlag auf Koch, dessen Pass auf Leimenstoll der Türöffner zum 2:0 war. Dieser konnte sich völlig freistehend die Ecke aussuchen und den Ball rechts an Kügler vorbeischieben.

In der zweiten Halbzeit erwarteten die bis zu diesem Zeitpunkt sehr zufriedenen Besucher ob des hochklassigen Spiels einen Gästeansturm.

In den ersten 10 Minuten drängten die Gäste vehement auf das einheimische Tor. Durch eine nachlässige Kettenverschiebung gab man den rechten Angriffsraum frei. Der alleingelassene Rheinhäuser Spieler konnte unbedrängt auf TW Hohlweck zulaufen. Mit einer weiteren Glanztat hielt dieser indessen sein Gehäuse weiterhin sauber.

In der 73. Minute erkämpfte sich Leimenstoll im Mittelfeld das Spielgerät, das er auf Feta weiterleitete. Sein genialer Schnittstellenpass erlief sich Bentheimer, der seinem Gegenspieler enteilte. Damit belohnte er sich mit dem 3:0 Endergebnis. Jetzt war den Gästen endgültig „der Zahn gezogen“ und der verdiente Halbfinaleinzug gesichert.

(R.J./E.O.)