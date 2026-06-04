FC Oerlikon/Polizei rettet sich in Wädenswil

Im äusserst fairen Showdown um den zweiten Absteigerinnen aus der NLB gewann der FC Oerlikon/Polizei beim FC Wädenswil mit 3:1. Benslema brachte die Gäste aus Zürich Nord in der 21. Minute in Führung und brachte den FC Wädenswil in Zugzwang. In der 35. Minute packte die starke Sina Arpagaus das Hämmerchen aus und versenkte den Ball herrlich zum 2:0 Pausenstand. In der Pause schienen die richtigen Wort in der Kabine der Wädenswilerinnen gefallen zu sein. Das Heimteam kam mit anderem Mindset auf den Platz und nahm das Spieldiktat in die eigenen Hände. Jessica Morf konnte bereits in der 49. Minute verkürzen und die Wädenswilerinnen blieben aktiv. Doch der FC Oerlikon hielt zäh dagegen und liess nicht viele Grosschancen zu. Im Gegenteil - die Gäste konnten immer wieder Nadelstiche setzen und hatten diverse Konterchancen. Chiara Tremml nütze in der 78. Minute eine solche Chance zum viel umjubelten 1:3. Dieses Resultat war der Endstand und die Erlösung und der Jubel auf Oerliker Seite war riesig.
Zahlen und Fakten zum Spieltag:
FC Winterthur – FC Ostermundigen 3:1
FC Winterthur: Cheyenne Voit, Jamie Lee Von Allmen, Alessandra Malacarne, Désirée Meyer, Kim La Bella (46. Sara Stoob), Nicole Hernandez, Melanie Huber (88. Leana Büchler), Annina Enz (88. Sara Maria Hedwig Dür), Lisa Lampart, Elena Van Niekerk (65. Mina Bodnar), Arianita Sallauka (46. Raika Toper Chakir)
FC Ostermundigen: Amélie Hecking, Laura Aellig, Lia Mischler, Sabrina Baumgartner, Noemi Eli (66. Giulia Bellinvia), Deborah Messer, Lara Friederich, Sina Siepe, Sarina Grieder, Andrea Gretz (82. Ronja Schweizer), Donjeta Likaj (46. Svenja Zengaffinen)
Schiedsrichter: Matias Rafael Sendão
Tore: 0:1 Andrea Gretz (40.), 1:1 Kim La Bella (45.+1), 2:1 Désirée Meyer (84.), 3:1 Lisa Lampart (90.+4)
FC Schlieren – FC Wil 3:4
FC Schlieren: Annina Eigenmann (68. Ramona Erismann), Leah Gächter, Selina Hodel, Aliche Vono Oviedo, Céline Bürgisser (46. Norah Gächter), Luana Bonfardin, Anna Davydenko (55. Kathrin Rohr), Anja Michel, Anuja Sedman (55. Saranda Hashani), Stefanie Raschle (46. Chantal Rochat), Melina Metzger
FC Wil: Tina Arsic, Fanni Pietikäinen (46. Gaja Di Gaetano), Jasmin Colombo (60. Sahra Böhi), Livia Schneider (60. Regina Hacker), Mia Iselin, Michelle Lämmler, Julia Kressig (60. Larissa Zehnder), Jennifer Wyss, Mona Gubler, Victoria Bischof (83. Fabienne Hug), Barbara Krucker
Schiedsrichter: Stephan Pohl
Tore: 0:1 Victoria Bischof (13.), 0:2 Jennifer Wyss (28.), 1:2 Melina Metzger (32.), 1:3 Jennifer Wyss (45.+1), 2:3 Saranda Hashani (57.), 2:4 Sahra Böhi (86.), 3:4 Saranda Hashani (90.+2)
FC Lugano – Etoile Carouge FC 3:2
FC Lugano: Marie Enning (46. Chiara Audrino), Eleonora Castellani (88. Livia Russo), Giorgia Zanaboni, Melissa Colombo, Michelle Gigante, Antonella Albertini, Aline Oliva (90. Leila Bassi), Mia von Ballmoos (66. Luisa Nascimento Sa), Mathilda Andreoli, Sara Di Mauro, Nina Gnesa (66. Greta Veronica Aio)
Etoile Carouge FC: Cintia Isabel Lopes Ferreira, Gwenael Martinez (85. Elsa Muharremi), Veronique Recimil Magarinos, Sanah Ben Mohamed, Cindy Grao (60. Leandra Babarro), Alyssa Grivaz, Marion Lesaffre, Emilie Fortis (60. Cassandra Brenda Moinet), Stella Afiouni (85. Mirina Belarbi), Kelly Bocchieri, Léa Mega
Schiedsrichter: Daniel Hobi
Tore: 0:1 Léa Mega (1.), 1:1 Nina Gnesa (5.), 2:1 Mathilda Andreoli (22.), 2:2 Léa Mega (58.), 3:2 Eleonora Castellani (84.)
FC Wädenswil – FC Oerlikon/Polizei 1:3
FC Wädenswil: Lia Jil Winkler, Manon Camor, Leandra Tanner (85. Linda Krienbühl), Bigna Färber, Mia Geiger, Saya Erni (46. Jessica Morf), Jessica Berger (76. Iva Caluori), Anna Lisa Löser (46. Giulia Cortesi), Romy Geiger, Samira Mächler (87. Tove Näslund), Linda Krienbühl
FC Oerlikon/Polizei: Emma Funke, Manar Benslama (76. Tanita Da Silva Matias Bras), Julia Specht, Fabienne Marguerite Rochaix, Chiara Tremml, Sina Arpagaus, Lorena Dörig, Leoni Staub, Lucia Schick
Tore: 0:1 Manar Benslama (21.), 0:2 Sina Arpagaus (35.), 1:2 Jessica Morf (49.), 1:3 Chiara Tremml (78.)