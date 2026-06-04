FC Oerlikon/Polizei rettet sich in Wädenswil

Im äusserst fairen Showdown um den zweiten Absteigerinnen aus der NLB gewann der FC Oerlikon/Polizei beim FC Wädenswil mit 3:1. Benslema brachte die Gäste aus Zürich Nord in der 21. Minute in Führung und brachte den FC Wädenswil in Zugzwang. In der 35. Minute packte die starke Sina Arpagaus das Hämmerchen aus und versenkte den Ball herrlich zum 2:0 Pausenstand. In der Pause schienen die richtigen Wort in der Kabine der Wädenswilerinnen gefallen zu sein. Das Heimteam kam mit anderem Mindset auf den Platz und nahm das Spieldiktat in die eigenen Hände. Jessica Morf konnte bereits in der 49. Minute verkürzen und die Wädenswilerinnen blieben aktiv. Doch der FC Oerlikon hielt zäh dagegen und liess nicht viele Grosschancen zu. Im Gegenteil - die Gäste konnten immer wieder Nadelstiche setzen und hatten diverse Konterchancen. Chiara Tremml nütze in der 78. Minute eine solche Chance zum viel umjubelten 1:3. Dieses Resultat war der Endstand und die Erlösung und der Jubel auf Oerliker Seite war riesig.