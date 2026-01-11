FC Oberrot krönt sich nach langem Turniertag in Oberbrüden zum Sieger

– Foto: FC Oberrot

Das Aktiven-Hallenturnier des TSV Oberbrüden am heutigen Sonntagentwickelte sich in der Sporthalle in Oberbrüden zu einem intensiven, langen und sportlich anspruchsvollen Wettbewerb. Zwei unterschiedlich große Vorrundengruppen, eine Vielzahl an Begegnungen und eine konsequent ausgespielte K.-o.-Phase verlangten den Herrenmannschaften alles ab. Nach mehr als sechs Stunden Hallenfußball setzte sich der FC Oberrot im Finale durch und gewann ein Turnier, das von Tiefe, Spannung und wechselnden Momenten geprägt war.

Gruppe A als sportliches Zentrum

Mit sechs Mannschaften bildete die Gruppe A den umfangreichsten Teil der Vorrunde. Der TSV Oberbrüden nutzte den Heimvorteil konsequent und beendete die Gruppenphase mit vier Siegen aus fünf Spielen an der Spitze. Dahinter entwickelte sich ein enges Rennen zwischen dem TB Beinstein, FC Winnenden und der SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II. Der TB Beinstein überzeugte offensiv mit 14 Treffern, während Winnenden durch Konstanz und Effizienz punktete. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach II sowie der Große Alexander Backnang II blieben dagegen ohne Einfluss auf die Spitzenplätze.

Gruppe B mit enger Tabellenlage

In der kleineren Gruppe B lagen die Mannschaften lange eng beieinander. Der SV Spiegelberg und der SV Allmersbach II sammelten jeweils sieben Punkte und zogen als Gruppenerste und -zweite in die K.-o.-Runde ein. Dahinter folgten der TSV Oberbrüden II und der FC Oberrot mit jeweils sechs Punkten. Die Gruppe blieb bis zum letzten Spieltag offen, was den Stellenwert jedes einzelnen Treffers unterstrich. Viertelfinals als erste Zäsur

Mit Beginn der Viertelfinals änderte sich der Charakter des Turniers spürbar. Der Gastgeber TSV Oberbrüden schied gegen den FC Oberrot aus und musste den Traum vom Finaleinzug früh begraben. Der TB Beinstein unterlag der zweiten Mannschaft des Gastgebers nach Neunmeterschießen, während der SV Allmersbach II und der SV Spiegelberg ihre Spiele ebenfalls erst in engen Duellen entschieden. Die K.-o.-Phase bestätigte, wie schmal der Grat zwischen Weiterkommen und Ausscheiden war.

Halbfinals mit klaren Entscheidungen

In den Halbfinals setzte sich der FC Oberrot gegen den TSV Oberbrüden II durch und bestätigte seine steigende Formkurve. Zudem gewann der SV Allmersbach II gegen den SV Spiegelberg und zog ins Finale ein. Beide Partien zeigten, dass Struktur und Ruhe im Spielaufbau entscheidend waren, nachdem die Belastung des Tages deutlich spürbar wurde. Spiel um Platz drei als sportlicher Abschluss

Das Spiel um Platz drei brachte dem TSV Oberbrüden II einen Erfolg gegen den SV Spiegelberg. Nach einem langen Turnierverlauf belohnte sich die zweite Mannschaft des Gastgebers nach einem 2:0 mit einem Podestplatz und einem stabilen Auftritt in der Schlussphase. Finale mit verdientem Sieger

Im Endspiel trafen der FC Oberrot und der SV Allmersbach II aufeinander. Beide Teams hatten sich durch konstante Leistungen und nervenstarke Auftritte ins Finale gespielt. In einer intensiven, ausgeglichenen Partie setzte sich der FC Oberrot mit 4:3 durch und sicherte sich den Turniersieg. Rückblick auf das AH-Turnier

Bereits am Freitagabend wurde in Oberbrüden das AH-Turnier ausgetragen. In einem großen Gruppenmodus setzte sich der SV Allmersbach durch und gewann das Finale mit 3:0 gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach. Der SV Steinbach belegte nach einem 2:0 gegen den FV Sulzbach/Murr den dritten Platz. Damit bildete das AH-Turnier den sportlichen Auftakt zu einem Wochenende, das mit dem Aktiven-Turnier am morgigen Sonntag seinen Höhepunkt erreichen soll.