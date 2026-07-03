FC Oberneuland verpflichtet Samuel Chukwuemeka

Der FC Oberneuland treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und hat mit Samuel Chukwuemeka den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler wechselt vom KSV Vatan Sport nach Oberneuland und soll die Offensive des FCO verstärken.
Nächster Baustein für die Saison 2026/27
Chukwuemeka bringt die Erfahrung aus 63 Partien in der Bremenliga mit. Dabei gelangen ihm zehn Tore und eine Vorlage. Zuletzt stand der 26-Jährige für Vatan Sport auf dem Platz, zuvor sammelte er unter anderem auch Spielpraxis bei weiteren Bremer Vereinen.
Mit der Verpflichtung setzt der FC Oberneuland seinen personellen Umbruch für die neue Spielzeit fort. Chukwuemeka soll mit seiner Erfahrung und seinen Qualitäten für zusätzliche Tiefe im Kader sorgen und den Konkurrenzkampf weiter beleben.