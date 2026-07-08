FC Oberneuland holt Serhat Sido

– Foto: FC Oberneuland

Der FC Oberneuland treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat mit Serhat Sido den nächsten Neuzugang vorgestellt. Der Offensivspieler soll in der kommenden Saison für zusätzliche Qualität im Angriff sorgen.

Sido bringt die Erfahrung aus verschiedenen Spielklassen mit. In der Bremen-Liga absolvierte er bislang 29 Partien und erzielte dabei neun Tore. Darüber hinaus kam er auf sieben Einsätze und einen Treffer in der Regionalliga.

Mit der Verpflichtung erhält der FC Oberneuland einen Offensivspieler, der sowohl Torgefahr als auch höherklassige Erfahrung mitbringt. Dank seiner Qualitäten im letzten Drittel soll Sido die Offensive beleben und dem Trainerteam zusätzliche Optionen eröffnen.

Der FC Oberneuland setzt damit seinen eingeschlagenen Weg fort und verstärkt den Kader gezielt mit einem Spieler, der seine Fähigkeiten bereits in der Bremen-Liga und der Regionalliga unter Beweis gestellt hat.