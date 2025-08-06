FC Oberhinkofen will sich an der Spitze halten

Heimrechttausch beim SV Burgweinting und FC Oberhinkofen +++ Im Mittelfeld treffen die SpVgg Ziegetsdorf und der TSV Kareth-Lappersdorf II aufeinander

Am fünften Spieltag ist der SC Regensburg (6., 6) zu Gast beim SV Donaustauf (11., 3). Mit einem zu Null daheim sicherte sich der Sportclub zuletzt den Dreier gegen den SV Obertraubling, doch auch die Donaustaufer konnten sich die Maximalausbeute einholen, zu Gast beim TSV Wörth/Donau.

Der FC Mintraching (12., 3) ist am kommenden Spieltag zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg (3., 7). Mit einer herben Niederlage musste sich der FC Mintraching am vierten Spieltag geschlagen geben und tritt am Wochenende am Holzhof an. Auch die Gastgeber konnten am vergangenen Spieltag nicht punkten, zu Gast war der SV Burgweinting, der keine Chancenverwertung zuließ.

So., 10.08.2025, 12:00 Uhr SV Obertraubling SV Obertraubling SV Harting SV Harting 12:00 PUSH

Beim SV Obertraubling (8., 6) ist am kommenden Wochenende der SV Harting (2., 8) zu Gast. Die Hartinger setzten sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den Freien TuS Regensburg durch, während der SV Obertraubling ohne Chancenverwertung beim SC Regensburg eine klare Niederlage verbuchen musste.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr SV Burgweinting SV Burgweinting FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 14:00 live PUSH