FC Oberhinkofen will sich an der Spitze halten

Heimrechttausch beim SV Burgweinting und FC Oberhinkofen +++ Im Mittelfeld treffen die SpVgg Ziegetsdorf und der TSV Kareth-Lappersdorf II aufeinander
Am fünften Spieltag ist der SC Regensburg (6., 6) zu Gast beim SV Donaustauf (11., 3). Mit einem zu Null daheim sicherte sich der Sportclub zuletzt den Dreier gegen den SV Obertraubling, doch auch die Donaustaufer konnten sich die Maximalausbeute einholen, zu Gast beim TSV Wörth/Donau.
Der FC Mintraching (12., 3) ist am kommenden Spieltag zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg (3., 7). Mit einer herben Niederlage musste sich der FC Mintraching am vierten Spieltag geschlagen geben und tritt am Wochenende am Holzhof an. Auch die Gastgeber konnten am vergangenen Spieltag nicht punkten, zu Gast war der SV Burgweinting, der keine Chancenverwertung zuließ.
Beim SV Obertraubling (8., 6) ist am kommenden Wochenende der SV Harting (2., 8) zu Gast. Die Hartinger setzten sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den Freien TuS Regensburg durch, während der SV Obertraubling ohne Chancenverwertung beim SC Regensburg eine klare Niederlage verbuchen musste.
Der SV Burgweinting (9., 5) empfängt am fünften Spieltag den FC Oberhinkofen (1., 10). Mit einem klaren Heimsieg setzte sich der FCO am letzten Wochenende gegen den FC Laub durch. Der SV Burgweinting sicherte sich ebenfalls die Maximalausbeute am vergangenen Spieltag, zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg.
Der FC Laub (14., 1) tritt am kommenden Spieltag beim Freien TuS Regensburg (5., 6) an. Zuletzt ging der FC Laub mit einer klaren Niederlage beim FC Oberhinkofen vom Platz, doch auch der Freie TuS Regensburg kassierte am vergangenen Wochenende beim SV Harting eine Niederlage.
Beim ATSV Pirkensee-Ponholz (10., 5) ist am fünften Spieltag der TSV Wörth/Donau (13., 3) zu Gast. Während der TSV Wörth/Donau zuletzt gegen den SV Donaustauf knapp verlor, sicherte sich der ATSV Pi-Po beim TSV Kareth-Lappersdorf II die Maximalausbeute.
Die SpVgg Ziegetsdorf Regensburg (4., 7) empfängt am kommenden Wochenende den TSV Kareth-Lappersdorf II (7., 6). Die Gäste der Partie konnten sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz nicht durchsetzen, die SpVgg hingegen sicherten sich den Dreier beim FC Mintraching.