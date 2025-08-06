 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligavorschau
– Foto: Felix Schmautz

FC Oberhinkofen will sich an der Spitze halten

5. Spieltag

Kreisliga 1
Freier TuS
SV Obertraubling
SV Burgweinting
Wörth/Donau

Heimrechttausch beim SV Burgweinting und FC Oberhinkofen +++ Im Mittelfeld treffen die SpVgg Ziegetsdorf und der TSV Kareth-Lappersdorf II aufeinander

Heute, 19:00 Uhr
SV Donaustauf
SV DonaustaufDonaustauf
SC Regensburg
SC RegensburgSC Regensb.
19:00

Am fünften Spieltag ist der SC Regensburg (6., 6) zu Gast beim SV Donaustauf (11., 3). Mit einem zu Null daheim sicherte sich der Sportclub zuletzt den Dreier gegen den SV Obertraubling, doch auch die Donaustaufer konnten sich die Maximalausbeute einholen, zu Gast beim TSV Wörth/Donau.

Morgen, 15:00 Uhr
SG Walhalla Rgb.
SG Walhalla Rgb.SG Walhalla
FC Mintraching
FC MintrachingMintraching
15:00

Der FC Mintraching (12., 3) ist am kommenden Spieltag zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg (3., 7). Mit einer herben Niederlage musste sich der FC Mintraching am vierten Spieltag geschlagen geben und tritt am Wochenende am Holzhof an. Auch die Gastgeber konnten am vergangenen Spieltag nicht punkten, zu Gast war der SV Burgweinting, der keine Chancenverwertung zuließ.

So., 10.08.2025, 12:00 Uhr
SV Obertraubling
SV ObertraublingSV Obertraubling
SV Harting
SV HartingSV Harting
12:00

Beim SV Obertraubling (8., 6) ist am kommenden Wochenende der SV Harting (2., 8) zu Gast. Die Hartinger setzten sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den Freien TuS Regensburg durch, während der SV Obertraubling ohne Chancenverwertung beim SC Regensburg eine klare Niederlage verbuchen musste.

So., 10.08.2025, 14:00 Uhr
SV Burgweinting
SV BurgweintingSV Burgweinting
FC Oberhinkofen
FC OberhinkofenFC Oberhinkofen
14:00live

Der SV Burgweinting (9., 5) empfängt am fünften Spieltag den FC Oberhinkofen (1., 10). Mit einem klaren Heimsieg setzte sich der FCO am letzten Wochenende gegen den FC Laub durch. Der SV Burgweinting sicherte sich ebenfalls die Maximalausbeute am vergangenen Spieltag, zu Gast bei der SG Walhalla Regensburg.

Do., 18.09.2025, 18:30 Uhr
Freier TuS Regensburg
Freier TuS RegensburgFreier TuS
FC Laub
FC LaubFC Laub
18:30

Der FC Laub (14., 1) tritt am kommenden Spieltag beim Freien TuS Regensburg (5., 6) an. Zuletzt ging der FC Laub mit einer klaren Niederlage beim FC Oberhinkofen vom Platz, doch auch der Freie TuS Regensburg kassierte am vergangenen Wochenende beim SV Harting eine Niederlage.

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
ATSV Pirkensee-Ponholz
ATSV Pirkensee-PonholzPirkensee-P
TSV Wörth/Donau
TSV Wörth/DonauWörth/Donau
15:00

Beim ATSV Pirkensee-Ponholz (10., 5) ist am fünften Spieltag der TSV Wörth/Donau (13., 3) zu Gast. Während der TSV Wörth/Donau zuletzt gegen den SV Donaustauf knapp verlor, sicherte sich der ATSV Pi-Po beim TSV Kareth-Lappersdorf II die Maximalausbeute.

So., 10.08.2025, 18:00 Uhr
SpVgg Ziegetsdorf
SpVgg ZiegetsdorfZiegetsdorf
TSV Kareth-Lappersdorf
TSV Kareth-LappersdorfKareth-Lapp. II
18:00

Die SpVgg Ziegetsdorf Regensburg (4., 7) empfängt am kommenden Wochenende den TSV Kareth-Lappersdorf II (7., 6). Die Gäste der Partie konnten sich zuletzt auf heimischem Terrain gegen den ATSV Pirkensee-Ponholz nicht durchsetzen, die SpVgg hingegen sicherten sich den Dreier beim FC Mintraching.

Aufrufe: 06.8.2025, 19:33 Uhr
Nicole SeidlAutor