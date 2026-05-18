FC Oberau stürzt von Rang vier – Niederlage gegen Gilching-Argelsried

Der FC Oberau reiste mit Personalproblemen zum TSV Gilching-Argelsried. – Foto: Sascha Hecken

Die Fußballfrauen des FC Oberau sind beim TSV Gilching-Argelsried unterlegen. Mehrere Spielerinnen waren erkältet ins Spiel gegangen.

Der Motor stottert bei den Oberauer Fußballfrauen. Mit nur 13 Spielerinnen beim Tabellenfünften TSV Gilching-Argelsried angetreten, verlor der FCO durch die 0:3-Niederlage seinen vierten Tabellenplatz der Bezirksoberliga an die Gastgeberinnen.

Zwar konnte auch Gilching nur 13 Akteurinnen aufbieten, doch die waren allesamt fit. „Bei uns waren einige durch eine Erkältung angeschlagen ins Spiel gegangen“, berichtet Abteilungsleiterin Laura Schwarz, die selbst als Verteidigerin auflief. Oberau versuchte, die Belastung durch viele Spielerwechsel zu minimieren, doch die mit zwei Sturmspitzen agierenden Gastgeberinnen entschieden das Match frühzeitig – 1:0 (26.), 2:0 (40.), 3:0 (42.).