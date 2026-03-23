FC Oberau mit schmucklosem Erfolg beim Schlusslicht FSV Höhenrain Bezirksoberliga von Wolfgang Kunz · Heute, 12:18 Uhr · 0 Leser

Der FC Oberau hat gegen den FSV Höhenrain mit 3:0 gewonnen. – Foto: Sascha Hecken

Zwei Eigentore helfen dem FC Oberau beim Auswärtssieg. Nun muss Coach Schnitzler sein Versprechen einlösen und das Team einladen.

Nicht gut, aber effizient. Das ist das Fazit von Oberaus Abteilungsleiterin und Spielerin Laura Schwarz nach dem 3:0-Auswärtssieg ihrer Mannschaft beim FSV Höhenrain, seines Zeichens Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga. Gestern, 11:00 Uhr FSV Höhenrain Höhenrain FC Oberau FC Oberau 0 3 Abpfiff Da Coach Winfried Schnitzler privat verhindert war, übernahm Torwarttrainerin Veronika Kosewitz die Betreuung des Teams. Das profitierte von gleich zwei Eigentoren der Gastgeberinnen. In der 34. Minute wurde eine von Selina Schauer getretene Ecke abgefälscht, in der 88. Minute eine Flanke von Lisa Fischer. Für die zwischenzeitliche 2:0-Führung (73.) hatte Mona Beyer gesorgt. Ihr Einstandstreffer, stieß sie doch während der Saison aus Farchant zum FCO.