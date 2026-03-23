FC Oberau mit schmucklosem Erfolg beim Schlusslicht FSV Höhenrain

Zwei Eigentore helfen dem FC Oberau beim Auswärtssieg. Nun muss Coach Schnitzler sein Versprechen einlösen und das Team einladen.
Nicht gut, aber effizient. Das ist das Fazit von Oberaus Abteilungsleiterin und Spielerin Laura Schwarz nach dem 3:0-Auswärtssieg ihrer Mannschaft beim FSV Höhenrain, seines Zeichens Schlusslicht der Fußball-Bezirksliga.
Da Coach Winfried Schnitzler privat verhindert war, übernahm Torwarttrainerin Veronika Kosewitz die Betreuung des Teams. Das profitierte von gleich zwei Eigentoren der Gastgeberinnen. In der 34. Minute wurde eine von Selina Schauer getretene Ecke abgefälscht, in der 88. Minute eine Flanke von Lisa Fischer. Für die zwischenzeitliche 2:0-Führung (73.) hatte Mona Beyer gesorgt. Ihr Einstandstreffer, stieß sie doch während der Saison aus Farchant zum FCO.
Am Ende ein verdienter Sieg, wie auch Schwarz analysierte. Zugleich kritisierte sie die erste Hälfte: „War nicht berauschend.“ Die Oberauerinnen wollten offensiv spielen – funktionierte aber nicht. „Durch gezielte Auswechslungen haben wir dann mehr Spielanteile bekommen.“ So wurden nicht nur die drei Punkte eingetütet, jetzt muss auch Coach Schnitzler sein Versprechen einlösen. Bei einem Sieg gegen seinen Ex-Club wollte er das Team zu einem Bundesligaspiel der FCB-Frauen einladen.