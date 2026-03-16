Der FC Oberau (in weiß) musste sich dem Tabellenzweiten Turnerbund München nur knapp geschlagen geben. – Foto: Sascha Hecken

Achtsam aus der Affäre haben sich die Oberauer Fußballerinnen gezogen. Gegen den Tabellenzweiten der Bezirksoberliga, den TSV Turnerbund München, schnupperten sie sogar lange Zeit an einem Punktgewinn. Doch am Ende mussten sie sich mit 1:2 geschlagen geben. Trainer Winfried Schnitzler ist dennoch hochzufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Das war das bisher beste Spiel meiner Mannschaft in dieser Saison.“ Für ihn wäre ein Remis sogar hochverdient gewesen angesichts eines „zweifelhaften Elfmeters“. Diesen nutzten die Gäste in der 28. Minute zur Führung.

Die Oberauerinnen, bei denen mit Selina Schauer und Kristin Häcker auch zwei Zugänge in der Startelf standen, steckten nicht auf. Noch vor der Halbzeit kamen sie durch Rebecca Schelling zum Ausgleich. Doch das letzte Wort hatten die Münchnerinnen. Torjägerin Sheeva Seyfi schnürte mit ihrem Lupfer einen Doppelpack und sorgte für den Endstand. „Unser Dilemma waren die vielen vergebenen Torchancen“, trauert Schnitzler einem Erfolgserlebnis hinterher.