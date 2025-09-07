FC Oberau lädt zum Girls Soccer Day am 19.9.2025

Was euch erwartet:

- Sportliche Aktivitäten speziell für Mädchen und Frauen

- Vielfältige Bewegungsangebote

- Spiele, Teamwork und jede Menge Spaß

- Ein gemütliches Beisammensein mit Pizza

! Wichtige Hinweise !

- Anmeldungen sind dringend notwendig und wichtig für unsere Planung

- So meldet ihr euch an: Scannt den QR-Code auf dem Plakat und sichert euch euren Platz

- Bei Rückfragen wendet euch gerne an Angelika Wichan (Nummer auf dem Plakat)