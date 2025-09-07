FC Oberau lädt zum Girls Soccer Day am 19.9.2025

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die Damenabteilung des FC Oberau lädt erneut alle Mädchen und Frauen ab 5 Jahren zu unserem nächsten Girlsday ein! Am 19. September 2025 von 16:00 bis 18:00 Uhr erwartet euch ein Nachmittag voller Bewegung, Spiel und guter Laune – danach gibt es natürlich Pizza.
Was euch erwartet: - Sportliche Aktivitäten speziell für Mädchen und Frauen - Vielfältige Bewegungsangebote - Spiele, Teamwork und jede Menge Spaß - Ein gemütliches Beisammensein mit Pizza
! Wichtige Hinweise ! - Anmeldungen sind dringend notwendig und wichtig für unsere Planung - So meldet ihr euch an: Scannt den QR-Code auf dem Plakat und sichert euch euren Platz - Bei Rückfragen wendet euch gerne an Angelika Wichan (Nummer auf dem Plakat)
Wir freuen uns auf viele motivierte Teilnehmerinnen – kommt vorbei und erlebt einen tollen Nachmittag mit Spaß, Sport und Gemeinschaft!