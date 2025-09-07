 2025-09-04T13:21:47.781Z

FC Oberau lädt zum Girls Soccer Day am 19.9.2025

Auf zum nächsten Girlsday

Die Damenabteilung des FC Oberau lädt erneut alle Mädchen und Frauen ab 5 Jahren zu unserem nächsten Girlsday ein! Am 19. September 2025 von 16:00 bis 18:00 Uhr erwartet euch ein Nachmittag voller Bewegung, Spiel und guter Laune – danach gibt es natürlich Pizza.

Was euch erwartet:
- Sportliche Aktivitäten speziell für Mädchen und Frauen
- Vielfältige Bewegungsangebote
- Spiele, Teamwork und jede Menge Spaß
- Ein gemütliches Beisammensein mit Pizza

! Wichtige Hinweise !
- Anmeldungen sind dringend notwendig und wichtig für unsere Planung
- So meldet ihr euch an: Scannt den QR-Code auf dem Plakat und sichert euch euren Platz
- Bei Rückfragen wendet euch gerne an Angelika Wichan (Nummer auf dem Plakat)

Wir freuen uns auf viele motivierte Teilnehmerinnen – kommt vorbei und erlebt einen tollen Nachmittag mit Spaß, Sport und Gemeinschaft!

