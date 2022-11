FC Oberau: „Bei uns ist die Luft raus“ – Frauen kassieren Niederlage gegen FC Puchheim Dezimierte FCO-Frauen kassieren Pleite im letzten Heimspiel

Oberau – Mit einem Sieg wollten die Fußballerinnen des FC Oberau nach einer schwierigen Runde in der Bezirksliga nun in die Winterpause gehen. Ein Vorhaben, das gründlich misslungen ist. Stattdessen setzte es für das Team von Coach Markus Schmidt eine deftige 1:5-Niederlage gegen den FC Puchheim, der in der Tabelle damit auch am FCO vorbeigezogen ist.