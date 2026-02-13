FC Ober-Ramstadt: Jetzt soll der Aufstieg gelingen

Der FC Ober-Ramstadt trotze allen Erwartungen und hofft in diesem Jahr wieder auf den Aufstieg. – Foto: Dominik Claus

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV Ober-Ramstadt. Zum A-Ligisten hat uns Zeynel Caglar, Trainer bei den Ober-Ramstädtern, folgende Informationen übermittelt.

"Nachdem uns im Sommer fünf Stammspieler verlassen haben und wir bis auf einen externen Neuzugang nur Spieler aus der A-Jugend für uns gewinnen konnten, wussten wir, dass es schwer wird, wieder eine vergleichbar gute Saison wie im vergangenen Jahr hinzulegen. Doch genau das Gegenteil ist eingetroffen. Wir stehen auf einem überragenden zweiten Platz und spielen erneut um den Aufstieg. Dementsprechend ist die Stimmung sehr gut und alle sind zufrieden."

"Was mich als Trainer stolz macht ist, dass wir es geschafft haben, die A-Jugendlichen die hochgekommen sind voll in die Mannschaft zu integrieren. Sie sammeln sehr viele Minuten und werden Woche für Woche selbstbewusster. Man muss auch hervorheben, dass das ohne die ältere Generation nicht möglich gewesen wäre, die für die Jungs von Anfang an eine Stütze war.

Was bisher nicht so gut lief war unsere Chancenverwertung. Uns war das aber bewusst, da quasi mit Ahmet Caglar und Talih Sevim uns zwei Offensive verlassen haben, die in Summe an fast 60 Toren beteiligt waren. Aus diesem Grund konnten wir in vielen Spielen den Deckel nicht drauf machen und mussten bis zur letzten Minute zittern. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich das in der Rückrunde ändern wird."

Gab es bereits Veränderungen oder wird es in der Winterpause welche geben?

"Emre Erol wird uns in der Rückrunde aufgrund eines Auslandssemesters nicht zur Verfügung stehen. Mit Hasan Gözek haben wir vor der Winterpause einen erfahrenen Spieler für uns gewonnen, der die Jungs auch nochmal pushen wird. Dilar Memeti und Milo Fleck wechseln vom SV Traisa zu uns. Mit Talih Sevim, der vom SVS Griesheim zurückgekehrt ist, haben wir für unser Transferfenster geschlossen und blicken noch optimistischer in die Rückrunde."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?

"Wir haben es selbst in der Hand. Elf Spiele und 33 mögliche Punkte sind zu holen. Wenn wir 33 Punkte holen steigen wir auf. Die Route ist klar definiert. Dieses Jahr soll es klappen mit dem Aufstieg."

Schreibt uns gerne auch die Infos zum Winter-TÜV von eurem Team! Einfach per Mail an fupa@vrm.de auf die fett markierten Fragen antworten.