– Foto: Alexander Hornauer

FC Normannia Gmünd: "Wir müssen punkten, egal, wie der Gegner heißt" Abstiegskampf pur im Schwerzer: Der 1. FC Normannia Gmünd empfängt in der Oberliga das Schlusslicht FC Denzlingen

In der Fußball-Oberliga kommt es am kommenden Samstag (14 Uhr) zum Gipfeltreffen im Schwerzer – zumindest, wenn man die Tabelle drehen würde. Normannia Gmünd empfängt als Drittletzter das Schlusslicht aus Denzlingen, für beide Mannschaften somit ein immens wichtiges Spiel.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd Norm. Gmünd FC Denzlingen Denzlingen 14:00 live PUSH Bislang erst einen Sieg haben die kommenden Gäste eingefahren, mit drei Unentschieden drei weitere Punkte eingesammelt. Soll der Klassenerhalt noch verhindert werden, dann ist es für die Denzlinger fast schon Pflicht, bei der Normannia dreifach zu punkten. Möchte die Normannia an das doch noch einige Mannschaften umfassende untere Tabellenmittelfeld anschließen, gelten die gleichen Voraussetzungen, die Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen somit ein spannendes Spiel erwarten.

Vor allem sollte die Normannia ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt in der ersten Halbzeit in Backnang. Rückblickend sagt Blaskic noch einmal: „Wir sind nur hinterhergelaufen und hatten zu viele Spieler in unseren Reihen, die nur begleitet haben, ohne Zweikämpfe zu führen.“ Das soll, und das muss nun anders werden in den restlichen vier Partien, in denen jeder Punkt wichtig werden wird für die Normannia. Das beginnt an diesem Samstag – und Blaskic weiß, dass dieser Gegner nicht im Vorbeigehen geschlagen werden kann: „Denzlingen hat zwar erst sechs Punkte eingefahren, hat aber viele Spiele unglücklich und mit nur einem Treffer Unterschied in der Endphase verloren. Da fehlte häufig das Spielglück.“ Gleich zweimal hat sich Blaskic selbst ein Bild vom kommenden Gegner machen können. „Denzlingen hat auch in diesem beiden Spielen auf Augenhöhe agiert. Wir müssen viele Dinge verbessern, den Gegner stressen, nur dann können wir über einen Heimsieg nachdenken“, mahnt Blaskic seine Mannschaft, die sich selbst so schwertat in vielen Partien in dieser Saison.